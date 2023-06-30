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Recall de Marcas 2023: veja o ranking das mais lembradas na pesquisa

Pesquisa realizada pela Futura Inteligência, em parceria com A Gazeta, revela as marcas que estão na memória dos consumidores capixabas

Publicado em 

30 jun 2023 às 01:00

Publicado em 30 de Junho de 2023 às 01:00

Consumidores estão cada vez mais informados e exigentes para que uma marca conquiste sua mente e coração
Consumidores estão cada vez mais informados e exigentes para que uma marca conquiste sua mente e coração Crédito: Shutterstock
Quando se fala em carro, operadora de telefonia, refrigerante, construtora, seguro, banco, hospital ou plano de saúde, qual  a primeira marca que vem à sua cabeça? Esta é a pergunta feita na pesquisa do Recall de Marcas A Gazeta, que neste ano chega à sua 31ª edição. No levantamento são questionadas aos consumidores as marcas mais lembradas em nada menos que 80 segmentos diferentes, relacionados a produtos e serviços dos mais variados. 
O objetivo da pesquisa, realizada pela Futura Inteligência, é identificar quais empresas são as mais lembradas pelos capixabas, ou seja, estão no topo da memória no momento da escolha. Neste ano, foram realizadas 1.600 entrevistas na Grande Vitória – em Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica – e mais de 6,5 mil marcas foram citadas pelos entrevistados, que representam um retrato da população da região.
Entre os entrevistados, 52% são mulheres e 48% são homens, maiores de 16 anos – 34,3% têm entre 16 e 29 anos, 39,3% estão na faixa dos 30 aos 49 anos e 26,5% têm mais de 50 anos.  De acordo com a Futura, a renda média familiar das pessoas ouvidas na pesquisa é de R$ 4.458,24.

Metodologia

A pesquisa lista primeiro, segundo e terceiro lugares de cada segmento. No entanto, em algumas categorias há empate em uma dessas colocações, quando a diferença entre as marcas é menor que dois pontos percentuais. Na metodologia da pesquisa, também não são consideradas segunda e terceira colocação quando muitas marcas são citadas por um percentual próximo de entrevistados, não havendo aquelas que se destaquem. Confira abaixo o ranking das vencedoras.

CLIQUE NOS SEGMENTOS ABAIXO PARA CONHECER AS MARCAS VENCEDORAS

  1. 01

    Academia

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento: Academia

  2. 02

    Administradora de Condomínio

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento: Administradora de Condomínio

  3. 03

    Agência de Viagens

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento: Agência de Viagens

  4. 04

    Água Mineral

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento: Água Mineral

  5. 05

    Aplicativo de Transporte

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento: Aplicativo de Transporte

  6. 06

    Arroz

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento: Arroz

  7. 07

    Atacarejo

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento: Atacarejo

  8. 08

    Banco

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento: Banco

  9. 09

    Bateria de Automóvel

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento: Bateria de Automóvel

  10. 10

    Café

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento: Café

  11. 11

    Carne

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento: Carne

  12. 12

    Cartão de desconto

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento: Cartão de desconto

  13. 13

    Cerimonial de Festas

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento: Cerimonial de Festas

  14. 14

    Cerveja

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento: Cerveja

  15. 15

    Chocolate

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento: Chocolate

  16. 16

    Clínica Odontológica

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento: Clínica Odontológica

  17. 17

    Concessionária de Caminhões

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento: Concessionária de Caminhões

  18. 18

    Concessionária Local de Automóveis

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento: Concessionária Local de Automóveis

  19. 19

    Construtora de Imóveis

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento: Construtora de Imóveis

  20. 20

    Cooperativa

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento: Cooperativa

  21. 21

    Curso Técnico Profissionalizante

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento: Curso Técnico Profissionalizante

  22. 22

    Delivery

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento: Delivery

  23. 23

    Diagnóstico por Imagem

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento: Diagnóstico por Imagem

  24. 24

    Empresa de Energia Solar

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento: Empresa de Energia Solar

  25. 25

    Empresa de Ônibus

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento: Empresa de Ônibus

  26. 26

    Empresa de Vigilância

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento: Empresa de Vigilância

  27. 27

    Empresa Presente na Comunidade

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento: Empresa Presente na Comunidade

  28. 28

    Ensino a Distância

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento: Ensino a Distância

  29. 29

    Escola de Idiomas

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento: Escola de Idiomas

  30. 30

    Fábrica de Móveis

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento: Fábrica de Móveis

  31. 31

    Farinha de Trigo

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento: Farinha de Trigo

  32. 32

    Farmácia de Manipulação

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento: Farmácia de Manipulação

  33. 33

    Farmácia/Drogaria

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento: Farmácia/Drogaria

  34. 34

    Financeira

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento: Financeira

  35. 35

    Frango

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento: Frango

  36. 36

    Gráfica

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento: Gráfica

  37. 37

    Hospital

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento: Hospital

  38. 38

    Hotel

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento: Hotel

  39. 39

    Imobiliária

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento: Imobiliária

  40. 40

    Indústria de Vidro

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento: Indústria de Vidro

  41. 41

    Instituição de Ensino Médio

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento: Instituição de Ensino Médio

  42. 42

    Instituição Particular de Ensino Superior

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento: Instituição Particular de Ensino Superior

  43. 43

    Joalheria

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento: Joalheria

  44. 44

    Laboratório de Análises Clínicas

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento: Laboratório de Análises Clínicas

  45. 45

    Leite, Manteiga, Queijo e Derivados

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento: Leite, Manteiga, Queijo e Derivados

  46. 46

    Linguiça, Mortadela e Outros Embutidos

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento: Linguiça, Mortadela e Outros Embutidos

  47. 47

    Locadora de veículos

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento: Locadora de veículos

  48. 48

    Loja de Artigos para Festas

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento: Loja de Artigos para Festas

  49. 49

    Loja de Autopeças

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento: Loja de Autopeças

  50. 50

    Loja de Aviamentos

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento: Loja de Aviamentos

  51. 51

    Loja de Calçados

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento: Loja de Calçados

  52. 52

    Loja de Cama, Mesa e Banho

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento: Loja de Cama, Mesa e Banho

  53. 53

    Loja de Eletrodoméstico

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento: Loja de Eletrodoméstico

  54. 54

    Loja de Ferragens

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento: Loja de Ferragens

  55. 55

    Loja de Iluminação

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento: Loja de Iluminação

  56. 56

    Loja de Material de Construção

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento: Loja de Material de Construção

  57. 57

    Loja de Material Elétrico

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento: Loja de Material Elétrico

  58. 58

    Loja de Motocicleta

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento: Loja de Motocicleta

  59. 59

    Loja de Móveis

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento: Loja de Móveis

  60. 60

    Loja de Móveis Planejados

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento: Loja de Móveis Planejados

  61. 61

    Loja de Perfume

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento: Loja de Perfume

  62. 62

    Loja de Tintas

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento: Loja de Tintas

  63. 63

    Moda Praia

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento: Moda Praia

  64. 64

    Operadora de Internet

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento: Operadora de Internet

  65. 65

    Operadora de Telefonia

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento: Operadora de Telefonia

  66. 66

    Ótica

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento: Ótica

  67. 67

    Ovos

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento: Ovos

  68. 68

    Padaria

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento: Padaria

  69. 69

    Papelaria

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento: Papelaria

  70. 70

    Picolé e Sorvete

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento: Picolé e Sorvete

  71. 71

    Plano de Saúde

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento: Plano de Saúde

  72. 72

    Pós-graduação

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento: Pós-graduação

  73. 73

    Posto de Gasolina

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento: Posto de Gasolina

  74. 74

    Produtos Pet

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento: Produtos Pet

  75. 75

    Refrigerante

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento: Refrigerante

  76. 76

    Restaurantes

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento: Restaurantes

  77. 78

    Seguro

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento: Seguro

  78. 79

    Shopping Center

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento: Shopping Center

  79. 80

    Sindicatos

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento: Sindicatos

  80. 81

    Supermercado

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento: Supermercado

  81. 82

    Top of Mind

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento: Top of Mind

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