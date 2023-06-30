Recall de Marcas 2023: veja o ranking das mais lembradas na pesquisa

Consumidores estão cada vez mais informados e exigentes para que uma marca conquiste sua mente e coração Crédito: Shutterstock

Quando se fala em carro, operadora de telefonia, refrigerante, construtora, seguro, banco, hospital ou plano de saúde, qual a primeira marca que vem à sua cabeça? Esta é a pergunta feita na pesquisa do Recall de Marcas A Gazeta, que neste ano chega à sua 31ª edição. No levantamento são questionadas aos consumidores as marcas mais lembradas em nada menos que 80 segmentos diferentes, relacionados a produtos e serviços dos mais variados.

O objetivo da pesquisa, realizada pela Futura Inteligência, é identificar quais empresas são as mais lembradas pelos capixabas, ou seja, estão no topo da memória no momento da escolha. Neste ano, foram realizadas 1.600 entrevistas na Grande Vitória – em Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica – e mais de 6,5 mil marcas foram citadas pelos entrevistados, que representam um retrato da população da região.

Entre os entrevistados, 52% são mulheres e 48% são homens, maiores de 16 anos – 34,3% têm entre 16 e 29 anos, 39,3% estão na faixa dos 30 aos 49 anos e 26,5% têm mais de 50 anos. De acordo com a Futura, a renda média familiar das pessoas ouvidas na pesquisa é de R$ 4.458,24.

Metodologia

A pesquisa lista primeiro, segundo e terceiro lugares de cada segmento. No entanto, em algumas categorias há empate em uma dessas colocações, quando a diferença entre as marcas é menor que dois pontos percentuais. Na metodologia da pesquisa, também não são consideradas segunda e terceira colocação quando muitas marcas são citadas por um percentual próximo de entrevistados, não havendo aquelas que se destaquem. Confira abaixo o ranking das vencedoras.

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