Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento "Loja de Artigos Para Festas"

Na hora de planejar uma festa, encontrar todos os itens num só lugar facilita a vida de quem está preparando o evento. Além do melhor preço, os clientes também buscam por atendimento de qualidade e variedade de produtos, que vão desde itens para decoração, passando por embalagens e produtos de confeitaria.
Este foi um dos segmentos avaliados no 31º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2023:
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1º lugar - Colmeia das Festas
Com os mais diversos itens para tornar seu evento inesquecível, a Colibri Festas vem conquistando, ano após ano, a fidelização do consumidor. Conta com unidades em Cariacica, Guarapari, Vila Velha, Vitória, Serra e Marataízes.
A Colmeia das Festas reúne os mais variados artigos para festas em um único espaço. Na loja é possível encontrar desde descartáveis até fantasias e doces. Além disso, ainda é possível se profissionalizar com os cursos, como confeitaria e decoração, que são ministrados dentro da loja. A Colmeia tem unidades em Cariacica, Vila Velha e Serra.
03
3º lugar - Abelhinha Festas
A Sorvedoces atua há mais de três décadas no mercado de insumos para a produção de sorvetes, oferecendo também matéria-prima para picolés, paletas e açaí. Hoje, tem lojas em Vila Velha, Serra e Cariacica.
A Dallas festas oferece produtos para festas, embalagens e confeitaria, com lojas em Vitória, em Jardim Camburi, Praia do Canto e na Marechal Campos.
Abelhinha Festas é uma empresa especializada em decoração de festas em Vitória.