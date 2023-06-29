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Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento "Loja de Artigos Para Festas"

Pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, em parceria com A Gazeta, revelando as marcas mais lembradas pelos consumidores capixabas

Publicado em 

29 jun 2023 às 01:40

Publicado em 29 de Junho de 2023 às 01:40

Lojas de artigos para festas estão no Recall de Marcas 2023
Lojas de artigos para festas estão no Recall de Marcas 2023 Crédito: Shutterstock
Na hora de planejar uma festa, encontrar todos os itens num só lugar facilita a vida de quem está preparando o evento.  Além do melhor preço, os clientes também buscam por atendimento de qualidade e variedade de produtos, que vão desde itens para decoração, passando por embalagens e produtos de confeitaria.
Este foi um dos segmentos avaliados no 31º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2023:

01

1º lugar - Colmeia das Festas

Com os mais diversos itens para tornar seu evento inesquecível, a Colibri Festas vem conquistando, ano após ano, a fidelização do consumidor. Conta com unidades em Cariacica, Guarapari, Vila Velha, Vitória, Serra e Marataízes.
 A Colmeia das Festas reúne os mais variados artigos para festas em um único espaço. Na loja é possível encontrar desde descartáveis até fantasias e doces. Além disso, ainda é possível se profissionalizar com os cursos, como confeitaria e decoração, que são ministrados dentro da loja. A Colmeia tem unidades em Cariacica, Vila Velha e Serra.

03

3º lugar - Abelhinha Festas

A Sorvedoces atua há mais de três décadas no mercado de insumos para a produção de sorvetes, oferecendo também matéria-prima para picolés, paletas e açaí. Hoje, tem lojas em Vila Velha, Serra e Cariacica.
A Dallas festas oferece produtos para festas, embalagens e confeitaria, com lojas em Vitória, em Jardim Camburi, Praia do Canto e na Marechal Campos.
Abelhinha Festas é uma empresa especializada em decoração de festas em Vitória.

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