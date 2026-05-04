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Gestão pública

Tribunal de Contas faz fiscalização em dois municípios do ES

Auditores estão em Mimoso do Sul e Conceição da Barra para fiscalizar todas as áreas das prefeituras e das Câmaras municipais

Publicado em 04 de Maio de 2026 às 11:27

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

04 mai 2026 às 11:27

Uma equipe de 30 auditores do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES) foi distribuída para uma fiscalização em dois municípios capixabas: Mimoso do Sul e Conceição da Barra. O trabalho vai ser realizado ao longo da semana em todas as áreas das prefeituras e também nas Câmaras de Vereadores.


O secretário de Comunicação do órgão, Rodrigo Santana, conta que o TCE atua com matriz de risco que, para as duas cidades, alertou para a necessidade de fiscalização presencial. A auditoria, segundo ele, vai passar pela Educação, Saúde, Previdência, entre outros setores. Os fiscais vão olhar desde a temperatura em sala de aula até a gestão de contratos e convênios. 

Auditores de controle externo em visita à unidade de ensino de Mimoso do Sul Divulgação/TCE-ES

A  secretária de Controle Externo do TCE-ES, Maytê Aguiar, que coordena a equipe que está em Mimoso do Sul, explica que a matriz é uma ferramenta que cruza probabilidade e impacto para avaliar e priorizar riscos de forma estruturada. Ela identifica, analisa e avalia, ajudando auditores a gerenciar riscos de emissão de relatórios incorretos e a definir o escopo dos testes, com foco no planejamento da auditoria.


Maytê Aguiar reforça que a matriz de risco considera critérios internos, que são ponderados pela equipe de auditores da área técnica. Tem aspectos de materialidade, relevância, risco, oportunidade e, principalmente, o lapso temporal da última fiscalização realizada presencialmente.


As fiscalizações, em geral, são realizadas por áreas específicas, mas, conforme observa Rodrigo Santana, desta vez vai abranger toda a estrutura administrativa, tanto no Executivo quanto do Legislativo, e, a partir do que for apurado nesta semana, o tribunal vai abrir os respectivos processos. 


Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Prefeitura de Mimoso do Sul afirma que a fiscalização trata-se de uma ação institucional do TCE e que o prefeito Paulo Renato Barros (PSB) recebeu a equipe de auditores no gabinete, ressaltando o compromisso da gestão em colaborar com o trabalho de fiscalização e o fornecimento de todas as informações necessárias. 


"O município destaca a relevância da iniciativa do Tribunal de Contas, que possibilita uma análise mais próxima da realidade local e contribui, por meio de suas verificações e orientações, para o aprimoramento da gestão pública", diz a administração municipal, em nota.

 

A Prefeitura de Conceição da Barra também foi procurada e se manifestou, em nota, após a publicação da matéria. Conforme informações da assessoria, o prefeito Erivan Tavares (PSB) elogiou a iniciativa e colocou os setores a serem fiscalizados à disposição da equipe do Tribunal de Contas. “Trabalhamos com muita seriedade e responsabilidade. Ações como esta são importante para evidenciar nosso respeito e destinação correta dos recursos públicos”, afirma.

Correção

09/05/2026

A primeira versão desta matéria informava que o TCES realiza uma fiscalização de emergência, mas a fiscalização é pela matriz de risco. O título e o texto foram corrigidos e atualizados.

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