Tribunal de Contas faz fiscalização em dois municípios do ES

A secretária de Controle Externo do TCE-ES, Maytê Aguiar, que coordena a equipe que está em Mimoso do Sul, explica que a matriz é uma ferramenta que cruza probabilidade e impacto para avaliar e priorizar riscos de forma estruturada. Ela identifica, analisa e avalia, ajudando auditores a gerenciar riscos de emissão de relatórios incorretos e a definir o escopo dos testes, com foco no planejamento da auditoria.







Maytê Aguiar reforça que a matriz de risco considera critérios internos, que são ponderados pela equipe de auditores da área técnica. Tem aspectos de materialidade, relevância, risco, oportunidade e, principalmente, o lapso temporal da última fiscalização realizada presencialmente.







As fiscalizações, em geral, são realizadas por áreas específicas, mas, conforme observa Rodrigo Santana, desta vez vai abranger toda a estrutura administrativa, tanto no Executivo quanto do Legislativo, e, a partir do que for apurado nesta semana, o tribunal vai abrir os respectivos processos.





Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Prefeitura de Mimoso do Sul afirma que a fiscalização trata-se de uma ação institucional do TCE e que o prefeito Paulo Renato Barros (PSB) recebeu a equipe de auditores no gabinete, ressaltando o compromisso da gestão em colaborar com o trabalho de fiscalização e o fornecimento de todas as informações necessárias.





"O município destaca a relevância da iniciativa do Tribunal de Contas, que possibilita uma análise mais próxima da realidade local e contribui, por meio de suas verificações e orientações, para o aprimoramento da gestão pública", diz a administração municipal, em nota.

A Prefeitura de Conceição da Barra também foi procurada e se manifestou, em nota, após a publicação da matéria. Conforme informações da assessoria, o prefeito Erivan Tavares (PSB) elogiou a iniciativa e colocou os setores a serem fiscalizados à disposição da equipe do Tribunal de Contas. “Trabalhamos com muita seriedade e responsabilidade. Ações como esta são importante para evidenciar nosso respeito e destinação correta dos recursos públicos”, afirma.

