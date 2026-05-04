Motociclista e passageiro ficam feridos após colisão com carro em Linhares

Um motociclista e o passageiro que estava na garupa ficaram feridos em um acidente envolvendo um carro na estrada de Regência, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, no domingo (3).





De acordo com a Polícia Militar (PM), o motorista do carro não foi encontrado no local após a colisão. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.





As duas vítimas foram socorridas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhadas ao Hospital Rio Doce, no Centro da cidade. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde delas.





Segundo a PM, o carro foi guinchado e levado para um pátio credenciado do Detran, pois estava com o licenciamento atrasado. A Polícia Civil orienta que as vítimas procurem uma delegacia para registrar a ocorrência, para que o caso possa ser investigado.