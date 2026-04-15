Calçada na Ponte de Camburi é fechada e pedestres se arriscam em ciclovia

Um trecho da calçada na Ponte de Camburi, em Vitória, está parcialmente interditado no sentido Praia do Canto–Jardim da Penha desde o último sábado (11). Com a passagem interrompida por cones e faixa zebrada de sinalização, pedestres têm se arriscado ao utilizar a ciclovia para percorrer o local.





A interdição ocorre para a realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva na estrutura da ponte, incluindo a substituição de placas de concreto. Segundo a Prefeitura de Vitória, a medida busca garantir mais segurança para quem circula pelo local diariamente.





Até o momento, segundo a prefeitura, não há previsão para a conclusão dos trabalhos. Enquanto isso, o fluxo segue adaptado, exigindo atenção redobrada de pedestres e ciclistas que passam pela região.





Durante as obras, a passarela no sentido oposto permanece totalmente liberada para circulação. A orientação da prefeitura é para os usuários respeitarem a sinalização provisória instalada ao longo do trecho em obras.