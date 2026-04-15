Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mobilidade urbana

Calçada na Ponte de Camburi é fechada e pedestres se arriscam em ciclovia

Trecho no sentido Praia do Canto–Jardim da Penha foi interditado para obras, sem previsão de prazo de conclusão

Publicado em 15 de Abril de 2026 às 16:38

Nicoly Reis

Nicoly Reis

Publicado em 

15 abr 2026 às 16:38
Obras na calçada da Ponte de Camburi
Trecho de calçada interditado na Ponte de Camburi foi sinalizado com cones e faixa. Crédito: Ricardo Medeiros

Um trecho da calçada na Ponte de Camburi, em Vitória, está parcialmente interditado no sentido Praia do Canto–Jardim da Penha desde o último sábado (11). Com a passagem interrompida por cones e faixa zebrada de sinalização, pedestres têm se arriscado ao utilizar a ciclovia para percorrer o local.


A interdição ocorre para a realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva na estrutura da ponte, incluindo a substituição de placas de concreto. Segundo a Prefeitura de Vitória, a medida busca garantir mais segurança para quem circula pelo local diariamente.


Até o momento, segundo a prefeitura, não há previsão para a conclusão dos trabalhos. Enquanto isso, o fluxo segue adaptado, exigindo atenção redobrada de pedestres e ciclistas que passam pela região.


Durante as obras, a passarela no sentido oposto permanece totalmente liberada para circulação. A orientação da prefeitura é para os usuários respeitarem a sinalização provisória instalada ao longo do trecho em obras.

Leia Mais

Operação com drones e helicóptero mira desmatamento na Região Serrana do ES

Até 20 dias sem ir à aula: estradas ruins isolam mais de 100 alunos em Pancas

Professora do ES usa diploma falso, é demitida e terá que devolver R$ 6,2 mil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vitória (ES) Praia do Canto jardim da penha Prefeitura de Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Gabriela Sartório, ciclista atropelada na Norte Sul em Vitória
A trágica semana do trânsito na Grande Vitória
Dia da Empregada Doméstica promove reflexão sobre trabalhadoras que ainda sofrem violações de direitos
Filhas de Stênio Garcia falaram sobre disputa judicial e pai se pronunciou
Filhas de Stênio Garcia negam que abandonaram o pai e ator contesta: ‘Elas estão mentindo’

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados