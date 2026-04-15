Operação com drones e helicóptero mira desmatamento na Região Serrana do ES Crédito: Divulgação | Sesp

A Polícia Militar Ambiental iniciou, nesta terça-feira (14), a Operação Guardiões do Vale, com objetivo de combater o desmatamento ilegal na Região Serrana do Espírito Santo. A ação, que segue até o dia 14 de maio, tem como foco áreas consideradas críticas para crimes contra a flora.

Cidades como Domingos Martins, Santa Teresa e Itarana estão entre os municípios com áreas mapeadas como mais sensíveis. Ao todo, 68 pontos com alertas de desmatamento foram identificados pela Central de Monitoramento Ambiental (CMA). Nesses locais, as equipes fiscalizam a retirada de vegetação sem autorização, a exploração ilegal de madeira e intervenções em áreas protegidas.

A operação também mira outras irregularidades, como o parcelamento ilegal do solo em áreas de interesse ambiental. As equipes atuam em campo com apoio de tecnologia, incluindo o uso de drones, e contam ainda com suporte aéreo para monitoramento de regiões de difícil acesso, ampliando o alcance das fiscalizações.