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Guardiões do Verde

Operação com drones e helicóptero mira desmatamento na Região Serrana do ES

Ação da Polícia Militar Ambiental vai fiscalizar 68 pontos mapeados, com uso de drones e apoio aéreo

Publicado em 15 de Abril de 2026 às 12:03

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

15 abr 2026 às 12:03
Operação com drones e helicóptero mira desmatamento na Região Serrana do ES
Operação com drones e helicóptero mira desmatamento na Região Serrana do ES Crédito: Divulgação | Sesp
A Polícia Militar Ambiental iniciou, nesta terça-feira (14), a Operação Guardiões do Vale, com objetivo de combater o desmatamento ilegal na Região Serrana do Espírito Santo. A ação, que segue até o dia 14 de maio, tem como foco áreas consideradas críticas para crimes contra a flora.
Cidades como Domingos Martins, Santa Teresa e Itarana estão entre os municípios com áreas mapeadas como mais sensíveis. Ao todo, 68 pontos com alertas de desmatamento foram identificados pela Central de Monitoramento Ambiental (CMA). Nesses locais, as equipes fiscalizam a retirada de vegetação sem autorização, a exploração ilegal de madeira e intervenções em áreas protegidas.
A operação também mira outras irregularidades, como o parcelamento ilegal do solo em áreas de interesse ambiental. As equipes atuam em campo com apoio de tecnologia, incluindo o uso de drones, e contam ainda com suporte aéreo para monitoramento de regiões de difícil acesso, ampliando o alcance das fiscalizações.
Segundo a polícia, a operação tem caráter preventivo e repressivo e busca reforçar a presença em áreas de risco para evitar crimes ambientais, além de identificar e responsabilizar infratores. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 181 ou 190.

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