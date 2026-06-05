Lideranças debatem desafios da educação em encontro na Pedra Azul; veja fotos

Mais de 150 gestores e lideranças educacionais participaram do 9º Encontro de Gestores Educacionais, promovido pelo Sinepe/ES, no Vista Azul Hotel, em Pedra Azul. O presidente da entidade, Moacir Lellis, e a vice-presidente, Roberta Bonelli, receberam os convidados para uma programação voltada à liderança, inovação, desenvolvimento econômico e bem-estar no ambiente escolar. Entre as autoridades presentes estavam a secretária de Estado da Educação, Andrea Guzzo; a pró-reitora da Faesa, Carla Letícia Alvarenga Leite; a procuradora de Justiça do Ministério Público do Espírito Santo e dirigente do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Cíveis (Caop), Maria Cristina Rocha Pimentel; o presidente da Fundação Fucape, Valcemiro Nossa; o diretor regional do Senac-ES, Richardson Schmittel; e a diretora de Educação Profissional do Senac-ES, Dianimer Dutra.
A programação reuniu nomes de destaque dos setores educacional, econômico e empresarial. O ex-ministro da Fazenda e diretor de Estratégia Econômica e Relações com Mercado do Banco Safra, Joaquim Levy, abriu os debates. Também participaram Fernando Saliba, diretor-presidente do Espírito Santo em Ação e assessor de Relações Institucionais da Presidência da EDP ES; Orlando Caliman, diretor econômico da Futura Inteligência; Rogério Gabriel, fundador e CEO do grupo MoveEdu; André Aguiar, fundador e CEO da Inspira Rede de Educadores e mestre em Economia Matemática; Gabriel Feitosa, mestre em Administração, diretor de Private Equity e Venture Capital na Apex Partners e diretor de Gestão do ES em Ação; e Célia Godoy, doutora em Ciências da Educação, assessora educacional e consultora em análise comportamental, que encerrou o encontro com uma palestra sobre felicidade e bem-estar como ferramentas de gestão nas escolas.
[Inédita]
Arte capixaba
Matias Brotas Arte Contemporânea abre no dia 16 de junho a exposição “Eu é o outro”, reunindo trabalhos inéditos dos artistas capixabas Lando e Rosana Paste. A mostra faz parte da programação que marca os 20 anos da galeria e permanece em cartaz até 14 de agosto de 2026. Com texto crítico de Rodrigo Hipólito, a exposição aproxima duas trajetórias construídas por caminhos distintos, mas atravessadas por questões ligadas à memória, ao corpo, à matéria e às transformações da experiência humana.
Nas obras apresentadas por Lando, a cerâmica aparece como campo de experimentação. O artista desenvolve esculturas produzidas a partir de barro, óxidos e diferentes processos de queima, criando figuras que transitam entre autorretrato, imaginação e construção simbólica. A série dá continuidade a pesquisas presentes em sua produção desde os anos 1990.
Palestra
[Relax]
[Ioga ao Amanhecer]
Desacelerar é fundamental. Uma boa oportunidade para apertar o “pause” na rotina acontecerá no próximo 13 de junho, promovido pela Track&Field Vitória: a terceira edição do Yoga ao Amanhecer. “Um encontro às 5h da manhã, com o som do mar e a potência de testemunhar um novo dia nascendo enquanto algo dentro da gente também desperta”, descreve Renatinha Ferreira, professora de yoga e instrutora do evento. A programação propõe uma manhã voltada ao equilíbrio entre corpo e mente, com práticas de respiração, alongamento e movimentos conscientes na Curva da Jurema – o cenário escolhido por Renata França, proprietária da Track&Field, por sua “energia única”.
Jantar
[Vagas disputadas]
Maratona de Vitória
Os corredores já se movimentam para garantir vaga na Maratona de Vitória, que promete reunir 10 mil corredores nos dias 29 e 30 de agosto, com largadas na Praça do Papa. Os percursos mais disputados estão quase lotados: 85% das vagas da Meia Maratona (21k) e 80% da Maratona (42k) já foram preenchidas. Além das provas de 21k e 42k, os atletas poderão escolher os percursos de 5k, 10k, ou encarar o Desafio Cidade de Vitória, que combina distâncias em dois dias. Para os pequenos, a Maratoninha Kids garante diversão com percursos de 50m a 400m. Segundo Bernardo Ramos, da Pace Eventos: “A Maratona de Vitória vem crescendo ano após ano e em 2026 promete ser ainda mais especial. Além da energia única de reunir milhares de corredores, teremos muitas novidades que serão reveladas em breve. É um marco para o esporte capixaba e para a corrida de rua no Brasil”.
No Sul do ES
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