Lideranças debatem desafios da educação em encontro na Pedra Azul; veja fotos

Mais de 150 gestores e lideranças educacionais participaram do 9º Encontro de Gestores Educacionais, promovido pelo Sinepe/ES, no Vista Azul Hotel, em Pedra Azul. O presidente da entidade, Moacir Lellis, e a vice-presidente, Roberta Bonelli, receberam os convidados para uma programação voltada à liderança, inovação, desenvolvimento econômico e bem-estar no ambiente escolar. Entre as autoridades presentes estavam a secretária de Estado da Educação, Andrea Guzzo; a pró-reitora da Faesa, Carla Letícia Alvarenga Leite; a procuradora de Justiça do Ministério Público do Espírito Santo e dirigente do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Cíveis (Caop), Maria Cristina Rocha Pimentel; o presidente da Fundação Fucape, Valcemiro Nossa; o diretor regional do Senac-ES, Richardson Schmittel; e a diretora de Educação Profissional do Senac-ES, Dianimer Dutra.

A programação reuniu nomes de destaque dos setores educacional, econômico e empresarial. O ex-ministro da Fazenda e diretor de Estratégia Econômica e Relações com Mercado do Banco Safra, Joaquim Levy, abriu os debates. Também participaram Fernando Saliba, diretor-presidente do Espírito Santo em Ação e assessor de Relações Institucionais da Presidência da EDP ES; Orlando Caliman, diretor econômico da Futura Inteligência; Rogério Gabriel, fundador e CEO do grupo MoveEdu; André Aguiar, fundador e CEO da Inspira Rede de Educadores e mestre em Economia Matemática; Gabriel Feitosa, mestre em Administração, diretor de Private Equity e Venture Capital na Apex Partners e diretor de Gestão do ES em Ação; e Célia Godoy, doutora em Ciências da Educação, assessora educacional e consultora em análise comportamental, que encerrou o encontro com uma palestra sobre felicidade e bem-estar como ferramentas de gestão nas escolas.