Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • HZ
  • Social
  • Lideranças debatem desafios da educação em encontro na Pedra Azul; veja fotos
Renata Rasseli

Lideranças debatem desafios da educação em encontro na Pedra Azul; veja fotos

Mais de 150 gestores e lideranças educacionais participaram do 9º Encontro de Gestores Educacionais, promovido pelo Sinepe/ES, no Vista Azul Hotel, em Pedra Azul

Publicado em 05 de Junho de 2026 às 04:00

Publicado em 

05 jun 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Moacir Lelis, André Aguiar e Roberta Bonelli
Moacir Lelis, André Aguiar e Roberta Bonelli no 9º Encontro de Gestores Educacionais, promovido pelo Sinepe-ES.  Fabricio Saiter

Mais de 150 gestores e lideranças educacionais participaram do 9º Encontro de Gestores Educacionais, promovido pelo Sinepe/ES, no Vista Azul Hotel, em Pedra Azul. O presidente da entidade, Moacir Lellis, e a vice-presidente, Roberta Bonelli, receberam os convidados para uma programação voltada à liderança, inovação, desenvolvimento econômico e bem-estar no ambiente escolar. Entre as autoridades presentes estavam a secretária de Estado da Educação, Andrea Guzzo; a pró-reitora da Faesa, Carla Letícia Alvarenga Leite; a procuradora de Justiça do Ministério Público do Espírito Santo e dirigente do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Cíveis (Caop), Maria Cristina Rocha Pimentel; o presidente da Fundação Fucape, Valcemiro Nossa; o diretor regional do Senac-ES, Richardson Schmittel; e a diretora de Educação Profissional do Senac-ES, Dianimer Dutra.

 

A programação reuniu nomes de destaque dos setores educacional, econômico e empresarial. O ex-ministro da Fazenda e diretor de Estratégia Econômica e Relações com Mercado do Banco Safra, Joaquim Levy, abriu os debates. Também participaram Fernando Saliba, diretor-presidente do Espírito Santo em Ação e assessor de Relações Institucionais da Presidência da EDP ES; Orlando Caliman, diretor econômico da Futura Inteligência; Rogério Gabriel, fundador e CEO do grupo MoveEdu; André Aguiar, fundador e CEO da Inspira Rede de Educadores e mestre em Economia Matemática; Gabriel Feitosa, mestre em Administração, diretor de Private Equity e Venture Capital na Apex Partners e diretor de Gestão do ES em Ação; e Célia Godoy, doutora em Ciências da Educação, assessora educacional e consultora em análise comportamental, que encerrou o encontro com uma palestra sobre felicidade e bem-estar como ferramentas de gestão nas escolas. 

[Inédita]

Arte capixaba

Matias Brotas Arte Contemporânea abre no dia 16 de junho a exposição “Eu é o outro”, reunindo trabalhos inéditos dos artistas capixabas Lando e Rosana Paste. A mostra faz parte da programação que marca os 20 anos da galeria e permanece em cartaz até 14 de agosto de 2026. Com texto crítico de Rodrigo Hipólito, a exposição aproxima duas trajetórias construídas por caminhos distintos, mas atravessadas por questões ligadas à memória, ao corpo, à matéria e às transformações da experiência humana.

Nas obras apresentadas por Lando, a cerâmica aparece como campo de experimentação. O artista desenvolve esculturas produzidas a partir de barro, óxidos e diferentes processos de queima, criando figuras que transitam entre autorretrato, imaginação e construção simbólica. A série dá continuidade a pesquisas presentes em sua produção desde os anos 1990.

Palestra

Eurípedes Pedrinha e Alecsandro Casassi no IBEF Innovation + ESX Collab, realizado nesta terça (2), em Vitória
Eurípedes Pedrinha e Alecsandro Casassi no IBEF Innovation + ESX Collab, realizado nesta terça (02), em Vitória. Cacá Lima

[Relax]

[Ioga ao Amanhecer]

Desacelerar é fundamental. Uma boa oportunidade para apertar o “pause” na rotina acontecerá no próximo 13 de junho, promovido pela Track&Field Vitória: a terceira edição do Yoga ao Amanhecer. “Um encontro às 5h da manhã, com o som do mar e a potência de testemunhar um novo dia nascendo enquanto algo dentro da gente também desperta”, descreve Renatinha Ferreira, professora de yoga e instrutora do evento. A programação propõe uma manhã voltada ao equilíbrio entre corpo e mente, com práticas de respiração, alongamento e movimentos conscientes na Curva da Jurema – o cenário escolhido por Renata França, proprietária da Track&Field, por sua “energia única”. 

Jantar

Fabio Junger, Lucyana Junger, Christianne e Bruno Tommasi e Fabio Augusto Junger
Os sócios da Emec Incorporações Fabio Junger, Lucyana Junger, Gustavo Prado e Fabio Augusto Junger, aproveitaram o jantar intimista realizado para investidores, no restaurante Soeta, nesta terça-feira (02), para apresentar em primeira mão o projeto de sua futura sede de negócios e corporativa. Na foto: Fabio Junger, Lucyana Junger, Christianne e Bruno Tommasi e Fabio Augusto Junger. Divulgação

[Vagas disputadas]

Maratona de Vitória

Os corredores já se movimentam para garantir vaga na Maratona de Vitória, que promete reunir 10 mil corredores nos dias 29 e 30 de agosto, com largadas na Praça do Papa. Os percursos mais disputados estão quase lotados: 85% das vagas da Meia Maratona (21k) e 80% da Maratona (42k) já foram preenchidas.  Além das provas de 21k e 42k, os atletas poderão escolher os percursos de 5k, 10k, ou encarar o Desafio Cidade de Vitória, que combina distâncias em dois dias. Para os pequenos, a Maratoninha Kids garante diversão com percursos de 50m a 400m.  Segundo Bernardo Ramos, da Pace Eventos: “A Maratona de Vitória vem crescendo ano após ano e em 2026 promete ser ainda mais especial. Além da energia única de reunir milhares de corredores, teremos muitas novidades que serão reveladas em breve. É um marco para o esporte capixaba e para a corrida de rua no Brasil”.

No Sul do ES

Rodolpho Laiber, Antonio Carlos Júnior, Fernando Saliba, Jose Arnaldo Alencar, Douglas Passamani
Rodolpho Laiber (Rede Gazeta), Antônio Carlos Júnior (Usina Paineiras), Fernando Saliba (diretor-presidente do ES em Ação), José Arnaldo Alencar (Ipac) e Douglas Passamani (presidente do Movimento Empresarial Sul - ES - Messes) participaram do evento BR-101: Alavanca para o desenvolvimento do Espírito Santo, que ocorreu na última semana, em Cachoeiro de Itapemirim. Saliba foi um dos palestrantes do encontro, que abordou sobre o futuro e a competitividade da região Sul. Divulgação

Veja Também 

Bruno Passoni, Leila Marchesi, Haiane Rocha (MP) e Marcello Moraes

Rock’n roll marca celebração de Dia do Mídia da Rede Gazeta em Vitória

Aniversário de Manuela

Maria Izabel Braga Ferlin celebra 11 anos da filha Manuela em Vila Velha

Maju Soares celebra 15 anos com show de Zé Felipe em Vitória

Maju Soares celebra 15 anos com festão e show de Zé Felipe em Vitória

Casamento Laíse Teixeira e Gilberto Larciprete

Laíse Venturin Teixeira e Gilberto Larciprete dizem sim-sim em Vitória

Fernanda Julião, Robson Arruda, Leticia Costa

Robson Arruda recebe arquitetos e designers capixabas para lançamento em Vitória

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Tópicos Relacionados

Coluna Social Coluna Renata Rasseli Educação
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
ES: elevada dependência externa pode ser transformada em oportunidade
César Menotti & Fabiano com Patrick Ribeiro e Débora Veronez
César Menotti & Fabiano cantam seus maiores hits sertanejos em Vitória
Máquina agrícola durante plantio de soja no Paraná
O que muda no agronegócio com a reforma tributária?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados