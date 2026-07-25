Carreta perde força em ladeira, atinge dois carros e tomba em Cariacica

Uma carreta que transportava um contêiner carregado com chapas de granito perdeu força ao subir uma ladeira, voltou de ré, atingiu dois carros e tombou no bairro Santa Cecília, em Cariacica. O acidente aconteceu na noite de sexta-feira (24). Segundo o motorista, o veículo "morreu" — termo usado para indicar que perdeu força durante a subida — e começou a descer de ré antes de tombar.





O trânsito seguiu impactado na manhã deste sábado (25), já que a carreta permanece no local. Antes de o veículo ser destombado, será necessário retirar toda a carga de granito. Só depois a via poderá ser liberada. De acordo com a Guarda Municipal, não há previsão para a liberação da rua. Por isso, a orientação é que os motoristas utilizem rotas alternativas.





Imagens registraram o momento em que a carreta desce de ré e prensa parte de um carro preto contra um poste. No veículo estavam um homem e uma mulher. Em seguida, a traseira do automóvel atingiu um carro branco, onde estava uma família. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido.





Moradora da região, Laci Francisca contou que acompanhou o resgate das pessoas que estavam nos veículos atingidos. Para ela, o acidente foi um grande susto, mas o sentimento é de alívio por ninguém ter se ferido.