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Trânsito

Carreta perde força em ladeira, atinge dois carros e tomba em Cariacica

Motorista contou que o veículo perdeu força ao subir uma ladeira em Santa Cecília e voltou de ré antes de tombar; ninguém ficou ferido, mas a via segue interditada

Publicado em 25 de Julho de 2026 às 11:54

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

25 jul 2026 às 11:54

Uma carreta que transportava um contêiner carregado com chapas de granito perdeu força ao subir uma ladeira, voltou de ré, atingiu dois carros e tombou no bairro Santa Cecília, em Cariacica. O acidente aconteceu na noite de sexta-feira (24). Segundo o motorista, o veículo "morreu" — termo usado para indicar que perdeu força durante a subida — e começou a descer de ré antes de tombar.


O trânsito seguiu impactado na manhã deste sábado (25), já que a carreta permanece no local. Antes de o veículo ser destombado, será necessário retirar toda a carga de granito. Só depois a via poderá ser liberada. De acordo com a Guarda Municipal, não há previsão para a liberação da rua. Por isso, a orientação é que os motoristas utilizem rotas alternativas.


Imagens registraram o momento em que a carreta desce de ré e prensa parte de um carro preto contra um poste. No veículo estavam um homem e uma mulher. Em seguida, a traseira do automóvel atingiu um carro branco, onde estava uma família. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido.


Moradora da região, Laci Francisca contou que acompanhou o resgate das pessoas que estavam nos veículos atingidos. Para ela, o acidente foi um grande susto, mas o sentimento é de alívio por ninguém ter se ferido.

Só temos a agradecer, porque todo mundo saiu bem. Na hora que aconteceu, vazou muito óleo e gasolina e todos ficaram preocupados, porque poderia ter sido muito mais grave. Ainda bem que aconteceu em um horário que não tinha tanto movimento

Laci Francisca Moradora da região

Acidente envolvendo caminhão deixa carro destruído em Vila Velha
Acidente envolvendo caminhão deixa carro destruído em Vila Velha Leitor AG

Os dois carros envolvidos já foram retirados do local, mas agentes da Guarda Municipal permanecem na região orientando os motoristas.


As chapas de granito seriam levadas para o Porto de Vila Velha, na região de Ilha das Flores. Como ainda faltava muito tempo para o horário agendado para o descarregamento, o motorista decidiu seguir para casa antes de continuar a viagem.


O acidente aconteceu quando ele já estava próximo da residência. Segundo a seguradora da carga, todo o material será descartado.


*Com informações de Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta.

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