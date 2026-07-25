Corpo de mulher desaparecida é encontrado enterrado dentro de casa no Sul do ES

O corpo de Monique Oliveira Fernandes, de 33 anos, que estava desaparecida desde o dia 7 de julho em São José do Calçado, no Sul do Espírito Santo, foi encontrado enterrado dentro da própria casa na noite de sexta-feira (24). Familiares da vítima afirmam que o companheiro dela foi levado para a delegacia, confessou o crime e foi preso.





Segundo a polícia, o corpo estava enterrado no imóvel onde o casal morava, no Centro do município. A perícia da Polícia Científica foi acionada e a Polícia Militar isolou a área para os trabalhos de investigação.





Monique foi vista pela última vez no dia 7 de julho. De acordo com a mãe dela, Silvania Santos de Oliveira, um boletim de ocorrência de desaparecimento foi registrado após a jovem deixar de fazer contato com a família.





Na época, Silvania procurou o companheiro da filha, que informou já ter comunicado o desaparecimento à polícia. Em entrevista à repórter Mariana Venturoli, da TV Gazeta Sul, a mãe contou que o relacionamento do casal era marcado por desentendimentos e que havia aconselhado a filha a deixar o companheiro.





"A situação começou quando minha filha descobriu mensagens de outra mulher no celular dele. Disse para a Monique vir embora para a minha casa, em Tombos. Fiz de tudo para evitar essa tragédia", afirmou.





Silvania disse que passou a desconfiar quando a filha deixou de responder às mensagens e decidiu procurar a polícia.





Monique deixa dois filhos, um menino e uma menina, de um relacionamento anterior.

O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.





A Polícia Civil foi procurada por A Gazeta para detalhar como o corpo foi encontrado, as circunstâncias da morte de Monique e informar sobre a autuação do suspeito do crime, mas ainda não havia se manifestado até a última atualização desta reportagem.