Operação do MPES apura possível simulação de confronto policial para encobrir homicídio
Ação aconteceu na manhã desta sexta-feira (19) para cumprir mandados de busca e apreensão e de prisão em Cachoeiro de Itapemirim
Espanhol é preso por tráfico de drogas em Mantenópolis
Suspeito havia sido solto após audiência de custódia, um mês antes, e agora voltou a ser detido durante as investigações
Mulher é assassinada no bairro João Goulart, em Vila Velha
Segundo a família, vítima já foi uma cabelereira muito conhecida na região, mas há 18 anos passava a maior parte do tempo na rua por causa do vício em drogas
Homem é baleado após invadir casa e furtar bens de policial penal em Vitória
Homem de 33 anos foi baleado após invadir a casa de um policial penal e sacar uma faca durante abordagem, segundo a Polícia Penal
Mulher leva socos e joelhada do companheiro na frente dos filhos no ES
Vítima chamou a polícia e denunciou o companheiro, na tarde da última quinta-feira (18)
Ex-empresário é preso após furtar fiação de enfeite de Natal em Vitória
Câmeras de videomonitoramento registraram o furto da fiação na madrugada desta sexta-feira (19), no Centro da Capital
Bicicletas adulteradas são apreendidas em Viana
Veículos apreendidos foram encaminhados ao pátio do Detran; proprietário da residência onde ocorriam as adulterações será notificado
Mulher morre após ser estrangulada e esfaqueada em Cachoeiro
Segundo a Polícia Militar, o corpo foi localizado na manhã desta quinta-feira (18) no bairro Nossa Senhora da Penha; a vítima foi estrangulada com uma corda de varal e depois sofreu golpes com faca
