Detento é morto por colega de cela em presídio de Colatina

Penitenciária de Segurança Média de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo Crédito: Sejus | Reprodução

Um detento identificado como Josué Rodrigues Wotkoski foi morto por um colega de cela na Penitenciária de Segurança Média de Colatina (PSMECOL), no Noroeste do Espírito Santo, na madrugada desta quinta-feira (5). De acordo com apuração da TV Gazeta, Josué foi encontrado caído no banheiro da cela, com um lençol enrolado no pescoço. Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), ele estava preso desde outubro de 2023 pelos crimes de ameaça, roubo, extorsão e desacato. O interno apontado como autor do crime confessou a agressão.

Ainda conforme a Sejus, o suspeito e os demais detentos que estavam na cela foram conduzidos à Delegacia Regional de Colatina para prestar depoimento. A pasta informou também que a família da vítima foi comunicada e que um procedimento administrativo foi instaurado para apurar as circunstâncias da morte.