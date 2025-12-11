'Temos avanços, mas caminho é longo', diz 1ª mulher a presidir o TJES

Sensação térmica em cidades do ES ultrapassa os 40 graus
Além de motel, o espaço já está atendendo públicos que desejam a experiência hoteleira

Ex-motel? Famoso empreendimento da Serra vai virar hotel
Mulher quebra três imagens de santos em igreja

Caso ocorreu na Praia do Canto. Imagens de Santa Rita de Cássia, Nossa Senhora de Fátima e São José foram danificadas
Tempestade e granizo: todo o ES está sob alerta

Aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) fica vigente das 12h desta quinta (11) até as 10h de sexta-feira (12)
O discurso 'low profile' de Pazolini
Casagrande vai a Boulos cobrar liberação de ferrovia
Ex-agentes da Guarda vão a júri por assassinato
Festa da Penha vira patrimônio cultural nacional
'Não foi pra mim', diz Arnaldinho sobre recado de Casagrande
Pazolini e Kassab se encontram e aliado de Hartung exorta
Luiz Fernando de Souza Verli, de 10 anos, morreu após ser agredido na escola

Servidoras públicas vão responder por morte de criança no ES
Pudim de chocolate branco com frutas vermelhas da Alê do Pudim

Sobremesas de Natal: veja as opções disponíveis no ES

Como agia servidora do INSS suspeita de fraude milionária

Investigação aponta que ela habilitou benefícios irregularmente, inclusive, em nome de beneficiário que já tinha falecido

Vereadores aumentam tíquete em 50%

É o segundo reajuste concedido este ano pela Câmara: o primeiro ocorreu em janeiro, conforme indica lei publicada

Casal é preso por furtar restaurante alvo de 15 invasões

grupo agia com frequência na região e deixou rastro de destruição no estabelecimento
Disque-denúncia: homem que jogou pedra em carro é procurado
Hospitais particulares do ES vão atender pacientes do SUS
Ciclo de investimentos públicos no ES deve alcançar R$ 25 bilhões
STF: códigos de conduta não fazem mal a ninguém
O debate sobre as economias de escala
A história se repete na Curva da Jurema
Rage bait, a isca do ódio: marca está a um clique da próxima crise

Projeto define valor mínimo por corrida e previdência a motoristas de app

Abdo Chequer conta bastidores da carreira como jornalista da Gazeta
Cidade do ES é a 2ª com maior demanda por acompanhantes
'Extraordinário' do ES: jovem tem condição rara que lembra filme
Acesse aqui o Anuário Espírito Santo 2025 de A Gazeta
Ícone de play 3:06

O (único) dia em que ventos fortes fecharam a Terceira Ponte

0:47

Conheça a Ilha da Baleia, em Vila Velha

1:27

Praça do Papa entra no clima natalino

4:12

Torta de pera caramelizada para assar na air fryer

PL Antifacção e os votos dos senadores capixabas
Crédito verde impulsiona futuro sustentável do ES
Fim da escala 6x1? O que acontece agora após aprovação de comissão

Casagrande e Arnaldinho dividem 1ª agenda pública após tensão eleitoral

O desafio dos Direitos Humanos
Empresa capixaba reforça a frota e compra 70 ônibus novos
A Gazeta - yin3n0kced

10 acessórios para presentear no Natal

Quer acertar no presente de Natal daquela pessoa querida? Um belo acessório pode ser a opção ideal
Confira ideias criativas que cabem no bolso

A magia de presentear no natal é única, por isso, confira algumas opções para presentear na data

Xuxa é internada em hospital de São Paulo

Xuxa é internada em hospital de SP e passa por cirurgia

Jorge Mautner, flash mob e muito pagode nesta quinta (11) no ES

Dia ainda conta com apresentação no Theatro Carlos Gomes e humor em Vila Velha

Mumuzinho e Flausino fazem shows de graça em Vitória

Depois da estreia com É o Tchan, o primeiro fim de semana de janeiro segue com shows de Mumuzinho, Rogério Flausino e Sideral

Quem é o vendedor de praia do ES mais gente boa? Participe

Indique aquele vendedor ou vendedora que tem carisma, criatividade e transforma seu momento na praia em uma experiência ainda melhor
Mariana Rizzi, Carolina Hemerly, Taina Paste, Carolina Neves, Tania e Thaise Paste

Carolina Neves lança joias inspiradas em arte em Vitória
Kärcher dá início à limpeza da gigantesca estátua de Buda em Ibiraçu

Buda de Ibiraçu mobiliza equipe de alpinistas

Lista de desejos: 60 produtos de beleza para presentear no Natal
Hipertensão arterial pulmonar: entenda detalhes da doença
Sol, praia e piscina: cuidados essenciais com os olhos no verão
Empresas querem ferrovias privadas para desenvolvimento

Única vereadora de Cariacica é alvo de novo pedido de cassação

Cabo Fonseca (Republicanos) quer que Açucena (PT) seja responsabilizada após discurso considerado ofensivo à família dele

IBGE prorroga inscrições para processo com 9.580 vagas

Para o Espírito Santo, são 321 vagas; oportunidade será destinada para atuação nas pesquisas

Prefeitura abre seleção; salário de até R$ 14 mil

São 176 vagas, distribuídas por cargos de níveis fundamental, médio e superior; inscrição será feita no período de 11 a 15/12
Acidente deixa quatro feridos na ES 248
Como votaram deputados do ES no processo de cassação de Zambelli

Pastor ligado ao CV e suspeito de extorquir empresas é preso

Petrobras retira projeto de energia eólica offshore no ES do plano
ES na mira de ação contra tráfico e disputa de territórios
Pista de patinação no gelo da Praça do Papa é fechada

Reabertura da atração está prevista para o sábado (13); demais atividades funcionam normalmente
Novo porto será construído em Praia Mole

Blue Terminals e Vports assinaram o contrato de 25 anos para exportação de petróleo; operação deve iniciar em 2028

Esportes

Arrascaeta carrega Flamengo para a semifinal do Intercontinental
Novas arquibancadas serão inauguradas neste sábado (13)
Supercopa não será reconhecida como torneio oficial pela FES
André Stein anuncia parceria para 2026 após afastamento
