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6 receitas de bolos veganos deliciosos e práticos

Aprenda a fazer opções sem ingredientes de origem animal e extremamente saborosas
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 19 de Outubro de 2024 às 06:35

Bolo de laranja (Imagem: Cassiano Correia | Shutterstock)
Bolo de laranja  Crédito: Cassiano Correia | Shutterstock
Ao contrário do que alguns possam pensar, é totalmente possível preparar bolos sem ingredientes de origem animal. As opções veganas são saborosas e não ficam nem um pouco atrás dos bolos tradicionais, que levam leite e ovo na receita. Além disso, são fáceis de preparar e perfeitas para qualquer ocasião. Abaixo, aprenda a fazer algumas opções!

Bolo de laranja

Ingredientes:

  • 1 xícara de chá de farinha de trigo branca
  • 1/2 xícara de chá de farinha de trigo integral
  • 3/4 de xícara de chá de açúcar
  • 1 xícara de chá de suco de laranja
  • 1/4 de xícara de chá de óleo vegetal 
  • 2 colheres de chá de raspas de laranja
  • 1 1/2 colher de chá de fermento químico em pó
  • Óleo de coco para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar
  • Açúcar de confeiteiro para polvilhar

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Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque o óleo vegetal, o suco e as raspas de laranja, o açúcar e as farinhas de trigo e bata até obter uma massa uniforme. Adicione o fermento químico e bata novamente para incorporar. Após, disponha a massa em uma forma untada com o óleo de coco e enfarinhada com a farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Polvilhe com açúcar de confeiteiro e sirva em seguida.

Bolo de fubá com calda de goiabada

Ingredientes:

Massa
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • 3/4 de xícara de chá de açúcar
  • 1 pitada de sal
  • 370 ml de leite vegetal
  • 1/2 xícara de chá de óleo de coco
  • 1 colher de sopa de vinagre de maçã
  • 1 colher de sopa de fermentoquímico em pó
  • 1 colher de sopa de erva-doce
  • 2 xícaras de chá de fubá
  • Óleo de coco para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar
Calda
  • 150 g de goiabada cortada em cubos
  • 1 xícara de chá de água

Modo de preparo:

Massa
Em um recipiente, coloque todos os ingredientes secos, exceto o fermento químico e a erva-doce, e misture. Acrescente os ingredientes líquidos, exceto o vinagre de maçã, e mexa para incorporar. Em seguida, junte o fermento químico e misture. Adicione o vinagre de maçã e a erva-doce e continue mexendo. Após, disponha a massa em uma forma untada com o óleo de coco e enfarinhada com a farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 50 minutos. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Reserve.
Calda
Em uma panela, coloque a água e a goiabada e leve ao fogo baixo para cozinhar, mexendo até derreter. Desligue o fogo e despeje a calda sobre o bolo. Sirva em seguida.

Bolo de ora-pro-nóbis

Ingredientes:

  • 1/2 xícara de chá de suco de laranja
  • 1/2 xícara de chá de folhas de ora-pro-nóbis
  • 6 colheres de sopa de óleo vegetal
  • 1/3 de xícara de chá de leite vegetal
  • 1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1 pitada de sal
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • Óleo vegetal para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque o suco de laranja, as folhas de ora-pro-nóbis, o óleo e o leite vegetal e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Em um recipiente, peneire os ingredientes secos, exceto o fermento químico, e misture. Aos poucos, adicione a mistura líquida reservada e mexa para incorporar.
Acrescente o fermento químico e misture delicadamente. Após, transfira a massa para uma forma untada com óleo vegetal e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 35 minutos. Desligue o forno e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.
Bolo formigueiro (Imagem: Flanovais | Shutterstock)
Bolo formigueiro  Crédito: Imagem: Flanovais | Shutterstock

Bolo formigueiro

Ingredientes:

  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1 xícara de chá de coco ralado
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 1/2 xícara de chá de óleo vegetal
  • 1 colher de sopa de essência de baunilha
  • 1 colher de chá de bicarbonato de sódio
  • 1 colher de chá de vinagre branco
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • 1 xícara de chá de água
  • 1/2 xícara de chá de chocolate granulado
  • 1 pitada de sal
  • Óleo de coco para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o açúcar, o sal e o bicarbonato e misture. Aos poucos, adicione a água e o óleo vegetal, alternando os dois. Acrescente a essência de baunilha e o vinagre branco e misture até obter uma massa homogênea. Junte o coco ralado e mexa para incorporar.
Por último, coloque o chocolate granulado e o fermento químico e misture novamente. Após, disponha a massa em uma forma untada com o óleo de coco e enfarinhada com a farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.

Bolo de chocolate com calda de chocolate

Ingredientes:

Massa
  • 1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1/4 de xícara de chá de cacau em pó
  • 1 colher de cháde bicarbonato de sódio
  • 1/2 colher de chá de fermento químico em pó
  • 1/4 de colher de chá de sal
  • 3/4 de xícara de chá de açúcar
  • 1 xícara de chá de água
  • 1/4 de xícara de chá de óleo vegetal
  • 1 colher de chá de essência de baunilha
  • 1 colher de chá de vinagre de maçã
  • Óleo de coco para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar
Calda de chocolate
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 2 colheres de sopa de cacau em pó
  • 1/2 xícara de chá de água
  • 1 colher de sopa de óleo de coco
  • Chocolate granulado para decorar

Modo de preparo:

Massa
Em um recipiente, peneire a farinha de trigo, o cacau em pó, o bicarbonato de sódio e o fermento químico. Adicione o açúcar e o sal e misture. Acrescente a água, o óleo vegetal, a essência de baunilha e o vinagre de maçã e mexa. Após, disponha a massa em uma forma untada com o óleo de coco e enfarinhada com a farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 55 minutos. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Reserve.
Calda
Em uma panela, coloque o açúcar, o cacau e a água e leve ao fogo baixo até o açúcar derreter, mexendo sempre. Quando levantar fervura, acrescente o óleo de coco e continue mexendo até obter uma calda consistente. Retire do fogo, despeje a calda sobre o bolo e decore com o chocolate granulado. Sirva em seguida.

Bolo de banana com nozes

Ingredientes:

  • 3 bananas-nanicas descascadas e amassadas
  • 1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1 xícara de chá de leite de coco
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 1/4 de xícara de chá de nozes picadas
  • 1/4 de xícara de chá de óleo vegetal
  • 1 colher de sopa de canela em pó
  • 1 pitada de sal
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • Óleo vegetal para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes, exceto o fermento químico, e misture até obter uma massa homogênea. Adicione o fermento químico e mexa para incorporar. Após, transfira a massa para uma forma untada com óleo vegetal e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Desligue o forno e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.

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