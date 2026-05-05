De doces a roupas: feira incentiva empreendedorismo feminino em Cariacica

Roupas, acessórios, itens infantis, utensílios domésticos, doces e tortas vão estar à venda até a próxima sexta-feira (8), das 9 às 17 horas, na Prefeitura de Cariacica. Os produtos fazem parte da Feira da Mulher Empreendedora, que busca incentivar o trabalho feminino no município.
Promovida pela Secretaria Municipal da Mulher e Direitos Humanos (Semdh), a feira tem o objetivo de valorizar o empreendedorismo feminino, apresentando ao público a importância dos pequenos negócios e sua variedade de produtos
De acordo com a secretária interina da Mulher e Direitos Humanos, Danyelle Lírio, a feira ainda representa uma oportunidade para as empreendedoras garantirem renda extra e aumentarem as vendas.
Essa iniciativa é essencial para ampliar o acesso a oportunidades de trabalho e renda, permitindo que essas mulheres fortaleçam sua independência financeira
Danyelle Lírio Secretária interina da Mulher e Direitos Humanos de Cariacica