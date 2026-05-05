Dinheiro esquecido em bancos será usado como garantia no Desenrola; veja como consultar

SÃO PAULO - O Desenrola, programa de renegociação de dívidas do governo federal que começa a valer a partir desta terça-feira (5), deve utilizar parte do dinheiro esquecido nos bancos como garantia em caso de calote.





O governo poderá aplicar entre R$ 5 bilhões e R$ 8 bilhões do chamado SVR (Sistema Valores a Receber) no FGO (Fundo Garantidor de Operações) para assegurar casos de inadimplência — a falta de pagamentos dentro do prazo, como antecipou a coluna da Mônica Bergamo.





Os recursos não resgatados estão disponíveis na tesouraria das instituições financeiras. Segundo o governo, será publicado um edital para que interessados possam reclamar os recursos no período de 30 dias. Decorrido o prazo, os valores transferidos não contestados ficarão incorporados de forma definitiva ao patrimônio do FGO.