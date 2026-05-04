Desenrola 2.0: simule se vale a pena usar FGTS para quitar dívidas





O Desenrola Famílias permitirá a renegociação de dívidas contratadas até 31 de janeiro de 2026 por meio de um crédito novo, com taxa de juros limitada . O público-alvo são pessoas com renda de até 5 salários-mínimos, o equivalente a R$ 8.105.



Poderão ser renegociadas dívidas atrasadas entre 90 dias e até 2 anos, nas modalidades de crédito pessoal não consignado, cartão de crédito e cheque especial. As instituições financeiras participantes vão aplicar descontos entre 30% e 90%, a depender do tipo de crédito e do tempo de atraso.





Segundo informações do Serasa, no Espírito Santo estão inadimplentes hoje 1.360.893 pessoas, que devem em média R$ 6.108,43. No total, no Estado, são 5.389.260, com tíquete médio de dívidas de R$ 1.542,50. Os dados são de março de 2026 e as dívidas incluem bancos e cartões, contas básicas, telecomunicações, varejo, serviço, financeiras, securitizadoras e cooperativas.





Uma das novidades desta edição do programa é a possibilidade de os trabalhadores utilizarem parte do saldo do FGTS para reduzir o endividamento. Após aderir ao programa e renegociar a dívida, será possível usar até 20% do saldo da conta ou até R$ 1.000 (o que for maior) para quitar parcial ou integralmente o débito. Use a calculadora no fim do texto para verificar se vale a pena recorrer ao saldo do FGTS para quitar a dívida. No Espírito Santo, atualmente há 935 mil trabalhadores formais, com saldo no FGTS.







Dario Durigan, ministro da Fazenda, destacou que o programa busca não apenas aliviar o endividamento, mas também melhorar a qualidade do crédito disponível à população.



“Isso tudo permite que, do ponto de vista pessoal, essa angústia com o nome sujo seja retirada e, ao mesmo tempo, o crédito possa voltar a existir para essas pessoas. Mas um crédito melhor, em outras condições”, afirmou Durigan.



O ministro também mencionou o impacto dos juros elevados sobre as dívidas. Segundo ele, uma dívida de R$ 10 mil pode crescer rapidamente com taxas como 15% ao mês no cartão de crédito, tornando-se impagável em pouco tempo.



