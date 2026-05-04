Desenrola 2.0: simule se vale a pena usar FGTS para quitar dívidas

Poderão ser renegociadas dívidas atrasadas entre 90 dias e até 2 anos, nas modalidades de crédito pessoal não consignado, cartão de crédito e cheque especial. As instituições financeiras participantes vão aplicar descontos entre 30% e 90%, a depender do tipo de crédito e do tempo de atraso.
Dario Durigan, ministro da Fazenda, destacou que o programa busca não apenas aliviar o endividamento, mas também melhorar a qualidade do crédito disponível à população.
“Isso tudo permite que, do ponto de vista pessoal, essa angústia com o nome sujo seja retirada e, ao mesmo tempo, o crédito possa voltar a existir para essas pessoas. Mas um crédito melhor, em outras condições”, afirmou Durigan.
O ministro também mencionou o impacto dos juros elevados sobre as dívidas. Segundo ele, uma dívida de R$ 10 mil pode crescer rapidamente com taxas como 15% ao mês no cartão de crédito, tornando-se impagável em pouco tempo.
Os juros do novo crédito serão de, no máximo, 1,99% ao mês, com prazo de até 48 meses e até 30 dias para início do pagamento da primeira parcela. As parcelas terão valor mínimo de R$ 50. O limite será de até R$ 15 mil por pessoa, por instituição financeira.
Desenrola Famílias
Como funciona? Crédito novo para pagar, com descontos, dívidas contratadas até 31 de janeiro de 2026 e que estejam atrasadas entre 90 dias e 2 anos, com cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal (CDC).
A dívida renegociada terá:
- Descontos entre 30 e 90%;
- Taxa de juro máxima de 1,99% ao mês;
- Até 48 meses de prazo de pagamento;
- Prazo de até 35 dias para pagamento da primeira parcela;
- Limite da nova dívida (após descontos) até R$ 15 mil por pessoa, por instituição financeira;
- Garantia do FGO (Fundo de Garantia de Operações).
Para entrarem no Desenrola, as pessoas devem procurar os canais oficiais dos bancos.
Quem pode participar?
- Brasileiros com renda até 5 salários mínimos (R$ 8.105).
Como o FGTS participará do Desenrola?
- O Novo Desenrola traz como novidade a possibilidade de os trabalhadores usarem parcela da sua poupança no FGTS para reduzir seu endividamento;
- Ao entrar no Desenrola, o trabalhador poderá usar 20% do saldo da conta ou até R$1 mil, o que for maior, para pagar parcial ou integralmente dívidas;
- O requisito de só poderem acessar o FGTS após renegociar a dívida no Programa protege o trabalhador porque obriga a instituição financeira a dar os descontos mínimos na dívida original;
- A utilização do FGTS melhora a capacidade de as famílias renegociarem suas dívidas;
- Os valores resgatados poderão alcançar o limite global de R$ 8,2 bilhões.
Desenrola 2.0: vale a pena usar o FGTS?
Simule seus descontos, o valor das parcelas e entenda o risco de usar sua reserva de segurança.
Dívida após desconto
R$ 0,00
0% aplicado.
O que resta no FGTS
R$ 0,00
Reserva para demissão
Detalhamento do parcelamento
Abatimento FGTS
R$ 0,00
Valor financiado
R$ 0,00
Economia real
R$ 0,00
Valor da parcela (48x)
R$ 0,00
Taxa fixa de 1,99% a.m.
Total do parcelamento
R$ 0,00
Soma das 48 prestações.
Atenção: as parcelas devem ser pagas mensalmente via boleto ou débito em conta. O saldo restante do FGTS é uma reserva de segurança e não pode ser usado para abater essas mensalidades no futuro.
Trava anti-apostas: para garantir que a renegociação não vire dívida de jogo, o CPF fica bloqueado em Bets por 12 meses.
Simulação
Preencha os dados à esquerda para calcular o impacto dos descontos e ver o valor exato das suas parcelas.
Ponto a ponto: entenda as regras oficiais
Quem pode participar?
Renda de até 5 salários mínimos (R$ 8.105,00). É a principal faixa do Desenrola Família.
Quais dívidas entram?
Contraídas entre 2019 e janeiro de 2026. Cartões, contas básicas e Fies estão inclusos.
Regra do FGTS (o piso)
Use 20% do saldo ou R$ 1.000 (o que for maior). O saque ocorre após o desconto do banco.
Perdão de R$ 100
Bancos devem limpar o nome de quem tem dívidas até R$ 100 automaticamente e sem custos.
Juros e carência
Juros de 1,99% a.m., parcelas em 48x e 35 dias para pagar o primeiro boleto.
Trava anti-apostas
Para garantir que não vire dívida de jogo, o CPF fica bloqueado em Bets por 12 meses.
Tabela oficial de descontos (%)
|Tempo de atraso
|Cartão / cheque
|Crédito pessoal
|91 a 120 dias
|40%
|30%
|121 a 150 dias
|45%
|35%
|151 a 180 dias
|50%
|40%
|181 a 240 dias
|55%
|45%
|241 a 300 dias
|70%
|60%
|301 a 360 dias
|85%
|75%
|Mais de 1 ano
|90%
|80%