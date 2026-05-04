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Desenrola 2.0: simule se vale a pena usar FGTS para quitar dívidas

ES tem 1,5 milhão de inadimplentes. Novo Desenrola prevê descontos; utilize ferramenta para calcular se vale recorrer ao dinheiro do fundo de garantia para pagar os débitos

Publicado em 04 de Maio de 2026 às 17:57

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

04 mai 2026 às 17:57
Entre anotações e contas pagas, o risco invisível: o acúmulo de dívidas que cresce no dia a dia e pressiona a renda
Dívidas podem ser renegociadas pelo Novo Desenrola Brasil Imagem gerada pelo ChatGPT
O Novo Desenrola, programa de renegociação de dívidas lançado nesta segunda-feira (4) pelo governo federal, pode beneficiar até 1,3 milhão de moradores do Espírito Santo considerados inadimplentes. 

O Desenrola Famílias permitirá a renegociação de dívidas contratadas até 31 de janeiro de 2026 por meio de um crédito novo, com taxa de juros limitada. O público-alvo são pessoas com renda de até 5 salários-mínimos, o equivalente a R$ 8.105.

Poderão ser renegociadas dívidas atrasadas entre 90 dias e até 2 anos, nas modalidades de crédito pessoal não consignado, cartão de crédito e cheque especial. As instituições financeiras participantes vão aplicar descontos entre 30% e 90%, a depender do tipo de crédito e do tempo de atraso.

Segundo informações do Serasa, no Espírito Santo estão inadimplentes hoje 1.360.893 pessoas, que devem em média R$ 6.108,43. No total, no Estado, são 5.389.260, com tíquete médio de dívidas de R$ 1.542,50. Os dados são de março de 2026 e as dívidas incluem bancos e cartões, contas básicas, telecomunicações, varejo, serviço, financeiras, securitizadoras e cooperativas.

Uma das novidades desta edição do programa é a possibilidade de os trabalhadores utilizarem parte do saldo do FGTS para reduzir o endividamento. Após aderir ao programa e renegociar a dívida, será possível usar até 20% do saldo da conta ou até R$ 1.000 (o que for maior) para quitar parcial ou integralmente o débito. No Espírito Santo, atualmente há 935 mil trabalhadores formais, com saldo no FGTS. Use a calculadora no fim do texto para verificar se vale a pena recorrer ao saldo do FGTS para quitar a dívida.

Como parte das medidas estruturantes, o programa prevê o bloqueio, por 12 meses, do CPF de beneficiários para participação em apostas online autorizadas no país. A iniciativa busca evitar o agravamento da situação financeira durante o período de renegociação.

Dario Durigan, ministro da Fazenda, destacou que o programa busca não apenas aliviar o endividamento, mas também melhorar a qualidade do crédito disponível à população.

“Isso tudo permite que, do ponto de vista pessoal, essa angústia com o nome sujo seja retirada e, ao mesmo tempo, o crédito possa voltar a existir para essas pessoas. Mas um crédito melhor, em outras condições”, afirmou Durigan.

O ministro também mencionou o impacto dos juros elevados sobre as dívidas. Segundo ele, uma dívida de R$ 10 mil pode crescer rapidamente com taxas como 15% ao mês no cartão de crédito, tornando-se impagável em pouco tempo.

“O que estamos fazendo? Estamos mobilizando a arquitetura, os fundos de garantia do poder público, estabelecendo essa nova relação com os bancos para dizer o seguinte: essas pessoas não vão pagar essa dívida com essa taxa de juros nesse patamar. Estamos partindo de uma série de descontos”, disse.

Os juros do novo crédito serão de, no máximo, 1,99% ao mês, com prazo de até 48 meses e até 30 dias para início do pagamento da primeira parcela. As parcelas terão valor mínimo de R$ 50.  O limite será de até R$ 15 mil por pessoa, por instituição financeira.

Desenrola Famílias

Como funciona?  Crédito novo para pagar, com descontos, dívidas contratadas até 31 de janeiro de 2026 e que estejam atrasadas entre 90 dias e 2 anos, com cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal (CDC).

A dívida renegociada terá:

  • Descontos entre 30 e 90%; 
  • Taxa de juro máxima de 1,99% ao mês; 
  • Até 48 meses de prazo de pagamento; 
  • Prazo de até 35 dias para pagamento da primeira parcela; 
  • Limite da nova dívida (após descontos) até R$ 15 mil por pessoa, por instituição financeira;
  • Garantia do FGO (Fundo de Garantia de Operações).

Para entrarem no Desenrola, as pessoas devem procurar os canais oficiais dos bancos.

Quem pode participar?

  • Brasileiros com renda até 5 salários mínimos (R$ 8.105). 

Como o FGTS participará do Desenrola? 

  • O Novo Desenrola traz como novidade a possibilidade de os trabalhadores usarem parcela da sua poupança no FGTS para reduzir seu endividamento; 
  • Ao entrar no Desenrola, o trabalhador poderá usar 20% do saldo da conta ou até R$1 mil, o que for maior, para pagar parcial ou integralmente dívidas; 
  • O requisito de só poderem acessar o FGTS após renegociar a dívida no Programa protege o trabalhador porque obriga a instituição financeira a dar os descontos mínimos na dívida original; 
  • A utilização do FGTS melhora a capacidade de as famílias renegociarem suas dívidas; 
  • Os valores resgatados poderão alcançar o limite global de R$ 8,2 bilhões.
Calculadora desenrola 2.0 - Guia de descontos

Desenrola 2.0: vale a pena usar o FGTS?

Simule seus descontos, o valor das parcelas e entenda o risco de usar sua reserva de segurança.

Dados da dívida

R$
R$

Saque autorizado de 20% ou piso de R$ 1.000.

Custos fixos do programa

Taxa de juros:1,99% a.m.
Carência:35 dias
Prazo:48 meses

Simulação

Preencha os dados à esquerda para calcular o impacto dos descontos e ver o valor exato das suas parcelas.

Ponto a ponto: entenda as regras oficiais

1

Quem pode participar?

Renda de até 5 salários mínimos (R$ 8.105,00). É a principal faixa do Desenrola Família.

2

Quais dívidas entram?

Contraídas entre 2019 e janeiro de 2026. Cartões, contas básicas e Fies estão inclusos.

3

Regra do FGTS (o piso)

Use 20% do saldo ou R$ 1.000 (o que for maior). O saque ocorre após o desconto do banco.

4

Perdão de R$ 100

Bancos devem limpar o nome de quem tem dívidas até R$ 100 automaticamente e sem custos.

5

Juros e carência

Juros de 1,99% a.m., parcelas em 48x e 35 dias para pagar o primeiro boleto.

6

Trava anti-apostas

Para garantir que não vire dívida de jogo, o CPF fica bloqueado em Bets por 12 meses.

Tabela oficial de descontos (%)

Tempo de atraso Cartão / cheque Crédito pessoal
91 a 120 dias40%30%
121 a 150 dias45%35%
151 a 180 dias50%40%
181 a 240 dias55%45%
241 a 300 dias70%60%
301 a 360 dias85%75%
Mais de 1 ano90%80%

Esta calculadora é uma ferramenta jornalística de simulação. Os valores reais podem variar conforme a instituição financeira e a análise do CPF. O uso do FGTS deve ser avaliado com cautela, priorizando a segurança financeira a longo prazo.

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