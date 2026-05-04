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Recuperação

Bolsonaro tem alta hospitalar após passar por cirurgia no ombro

Ex-presidente estava internado no hospital DF Star, em Brasília, desde a última sexta-feira (1º)

Publicado em 04 de Maio de 2026 às 18:20

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

04 mai 2026 às 18:20
BRASÍLIA - O ex-presidente Jair Bolsonaro teve alta hospitalar na tarde desta segunda-feira (4), após realizar uma cirurgia no ombro para tratar uma lesão no manguito rotador direito. 
Ele estava internado no hospital DF Star, em Brasília, desde a última sexta-feira (1º). A operação ocorreu sem intercorrências e o ex-presidente apresentou boa evolução clínica. 
A nota do hospital é assinada por cinco profissionais: o cirurgião de ombro Alexandre Firmino Paniago, o cirurgião geral Claudio Birolini, o cardiologista Leandro Echenique, o cardiologista Brasil Caiado e o diretor-geral Alisson Borges. 
A cirurgia em Bolsonaro foi um reparo artroscópico do manguito rotador, para reparar lesões comprovadas por exames e por relatório fisioterápico. O procedimento foi autorizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, após manifestação favorável do procurador-geral da República, Paulo Gonet.
Bolsonaro, que tem 71 anos, cumpre prisão domiciliar humanitária desde o dia 24 de março, por decisão de Moraes após uma internação por pneumonia bacteriana. O ex-presidente foi condenado pela Primeira Turma do STF, em setembro de 2025, a 27 anos e 3 meses de prisão por seu papel de liderança na trama golpista.

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