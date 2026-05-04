Quaest: 60% avaliam como positivo o governo de Casagrande

A gestão do ex-governador Renato Casagrande (PSB) foi considerada positiva por 60% dos entrevistados na pesquisa Quaest, encomendada por A Gazeta. Essa fatia reúne os eleitores que classificaram a administração casagrandista como boa ou ótima.





O socialista renunciou ao cargo no início de abril para disputar uma das duas vagas do Senado nas Eleições 2026. Com a saída do posto, o vice Ricardo Ferraço (MDB), pré-candidato ao governo, assumiu o comando do Palácio Anchieta.





O levantamento também revela que 7% têm uma percepção negativa da gestão, somando avaliações como ruim e péssima, e 28% consideram o governo de Casagrande regular. Entre os que não sabem ou não quiseram responder, o índice ficou em 5%. O nível de confiança utilizado no levantamento é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.