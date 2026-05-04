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Eleições 2026

Quaest: 60% avaliam como positivo o governo de Casagrande

Pesquisa ainda aponta que 28% consideram a gestão do ex-governador regular, enquanto 7% julgam ruim ou péssima

Publicado em 04 de Maio de 2026 às 15:24

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

04 mai 2026 às 15:24
Renato Casagrande - Eleições 2026
O ex-governador Renato Casagrande (PSB) recebeu mais menções positivas sobre a sua gestão. Arte/AG

A gestão do ex-governador Renato Casagrande (PSB) foi considerada positiva por 60% dos entrevistados na pesquisa Quaest, encomendada por A Gazeta. Essa fatia reúne os eleitores que classificaram a administração casagrandista como boa ou ótima.


O socialista renunciou ao cargo no início de abril para disputar uma das duas vagas do Senado nas Eleições 2026. Com a saída do posto, o vice Ricardo Ferraço (MDB), pré-candidato ao governo, assumiu o comando do Palácio Anchieta. 


O levantamento também revela que 7% têm uma percepção negativa da gestão, somando avaliações como ruim e péssima, e 28% consideram o governo de Casagrande regular. Entre os que não sabem ou não quiseram responder, o índice ficou em 5%. O nível de confiança utilizado no levantamento é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. 

O governo Casagrande também apresenta grande índice de aprovação, que chega a 77% entre os entrevistados. Os que desaprovam a gestão somam 18%, enquanto outros 5% não responderam ou disseram não saber. 


A aprovação da administração do ex-governador é maior entre as mulheres (80%). No quesito escolaridade, o melhor desempenho de Casagrande está entre os entrevistados com nível superior (87%) e, na faixa de renda, o destaque fica entre os que ganham até dois salários mínimos (79%). Mas, em todos os critérios e faixas avaliados, a aprovação é sempre superior a 73%.

Metodologia

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral no Espírito Santo, contratada por A Gazeta, foi realizada entre os dias 25 e 28 de abril, com 804 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-03176/2026.

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