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Gastronomia

Dia das Mães: 9 sobremesas especiais para surpreender com sabor e carinho

Aprenda a preparar receitas doces deliciosas para deixar a data ainda mais saborosa e agradável
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 04 de Maio de 2026 às 15:54

Pudim de coco com frutas vermelhas (Imagem: Ekaterina Markelova | Shutterstock)
Pudim de coco com frutas vermelhas Crédito: Imagem: Ekaterina Markelova | Shutterstock
O almoço de Dia das Mães é uma ocasião especial para homenagear e celebrar as mulheres mais importantes de nossas vidas. É uma oportunidade para expressar amor, gratidão e apreço por tudo o que elas fizeram e fazem. Além de saborear pratos deliciosos preparados com carinho, as sobremesas oferecem uma oportunidade de adoçar o paladar e de criar momentos de felicidade compartilhados em torno da mesa.
A seguir, confira sobremesas especiais para o Dia das Mães!

1. Pudim de coco com frutas vermelhas

Ingredientes

Pudim
  • 48 g de gelatina em pó sem sabor
  • 500 ml de leite
  • 200 g de creme de leite fresco
  • 200 ml de leite de coco
  • 100 g de coco ralado seco
  • 5 colheres de sopa de açúcar
Calda
  • 1 xícara de chá de frutas vermelhas congeladas
  • 1/2 xícara de chá de açúcar
  • 1/2 xícara de chá de água
  • Frutas vermelhas para decorar

Modo de preparo

Pudim
Em um recipiente, hidrate a gelatina conforme as instruções da embalagem. Após, em um liquidificador, coloque o leite, o creme de leite, o leite de coco, o coco ralado, o açúcar e a gelatina hidratada. Bata até obter um creme homogêneo. Coloque a mistura em recipientes individuais e leve à geladeira por 2 horas.
Calda
Em uma panela, coloque as frutas vermelhas, o açúcar e a água. Leve ao fogo médio, mexendo ocasionalmente, até engrossar. Aguarde esfriar e coloque sobre os pudins. Decore com as frutas vermelhas e leve à geladeira até a hora de servir.

2. Doce de banana com creme

Ingredientes

  • 12 bananas-nanicas amassadas
  • 2 xícaras de chá de açúcar
  • 1 xícara de chá de água quente
  • 395 g de leite condensado
  • 790 ml de leite integral
  • 1 colher de sopa de amido de milho

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o açúcar e leve ao fogo médio para caramelizar. Adicione as bananas-nanicas e misture. Acrescente a água quente e cozinhe até engrossar. Desligue o fogo e despeje o doce em uma travessa de vidro. Reserve. Em outra panela, coloque o leite condensado, o leite integral e o amido de milho e misture. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até formar um mingau mole. Despeje o mingau sobre o doce de banana. Leve à geladeira por 2 horas antes de servir.
Musse de chocolate (Imagem: Liliya Kandrashevich | Shutterstock)
Musse de chocolate Crédito: Imagem: Liliya Kandrashevich | Shutterstock

3. Musse de chocolate

Ingredientes

  • 200 g de chocolate meio-amargo picado
  • 3 claras de ovo
  • 3 gemas de ovo
  • 3 colheres de sopa de açúcar
  • 1 pitada de sal
  • 1 colher de chá de essência de baunilha
  • 200 ml de creme de leite gelado
  • Raspas de chocolate para servir

Modo de preparo

Em banho-maria, derreta o chocolate e reserve. Em uma batedeira, coloque as claras e o sal e bata até ficarem firmes. Aos poucos, acrescente o açúcar e bata até formar um merengue brilhante. Em um recipiente, coloque as gemas, o chocolate derretido e a baunilha e misture. Junte o creme de leite e mexa até obter um creme homogêneo. Por fim, adicione delicadamente as claras em neve com movimentos suaves de baixo para cima, mantendo a leveza da musse. Distribua em taças e leve à geladeira por 4 horas. Sirva com as raspas de chocolate.

4. Pavê de paçoca

Ingredientes

  • 395 g de leite condensado
  • 1 1/2 xícara de chá de leite
  • 300 g de creme de leite
  • 4 gemas de ovo
  • 1/4 de xícara de chá de amido de milho
  • 1 colher de sopa de essência de baunilha
  • 200 g de biscoito de maisena
  • 1 xícara de chá de paçoca esmigalhada

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite condensado, o leite, o creme de leite, as gemas de ovo e o amido de milho e misture. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até engrossar. Acrescente a essência de baunilha, misture e retire do fogo. Em uma forma refratária quadrada, alterne camadas de biscoito, creme e paçoca, finalizando com creme e paçoca. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 2 horas. Sirva em seguida.
Palha italiana (Imagem: rocharibeiro | Shutterstock)
Palha italiana Crédito: Imagem: rocharibeiro | Shutterstock

5. Palha italiana

Ingredientes

  • 395 g de leite condensado
  • 150 g de creme de leite
  • 200 g de biscoito de maisena triturado
  • 1 colher de sopa de margarina
  • 4 colheres de sopa de chocolate em pó
  • Leite em pó a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a margarina e leve ao fogo médio para derreter. Adicione o leite condensado e misture. Acrescente o chocolate em pó e continue mexendo. Quando a mistura ficar homogênea, junte o creme de leite. Continue mexendo até ficar consistente. Em seguida, adicione o biscoito e misture. Desligue o fogo e transfira para uma travessa. Espere esfriar e corte em quadrados. Polvilhe com o leite em pó e sirva em seguida.

6. Merengue

Ingredientes

  • 300 g de suspiro
  • 1 kg de chantili
  • 300 g de morango picado

Modo de preparo

Em uma batedeira, coloque o chantili e bata até ficar firme. Em um refratário, faça uma camada generosa de chantili, suspiro e morango, finalizando com o chantili. Decore com os morangos e leve à geladeira por 2 horas. Sirva em seguida.

7. Clafoutis de pêssego

Ingredientes

  • 3 ovos
  • 1/2 xícara de chá de açúcar
  • 1 xícara de chá de leite
  • 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de chá de essência de baunilha
  • 450 g de pêssego em calda fatiado
  • Margarina para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes, exceto o pêssego, e misture até formar uma massa líquida. Despeje a mistura em uma forma untada com margarina e adicione as fatias de pêssego por cima. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos. Sirva em seguida.
Pudim de leite condensado (Imagem: Beto Chagas | Shutterstock)
Pudim de leite condensado Crédito: Imagem: Beto Chagas | Shutterstock

8. Pudim de leite condensado

Ingredientes

Pudim
  • 395 g de leite condensado
  • 790 g de leite
  • 3 ovos
Calda
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 1/2 xícara de chá de água

Modo de preparo

Calda
Em uma panela, derreta o açúcar em fogo médio até ficar dourado. Adicione a água com cuidado (pode espirrar) e mexa até dissolver e formar um caramelo. Despeje essa calda em uma forma com furo no meio, espalhando bem.
Pudim
No liquidificador, bata o leite condensado, o leite e os ovos por cerca de 1 minuto. Despeje a mistura na forma caramelizada. Cubra a forma com papel-alumínio. Leve ao forno preaquecido a 180 °C em banho-maria por cerca de 1 hora e 30 minutos. Para saber se está pronto, espete um palito: ele deve sair limpo.
Deixe esfriar e leve à geladeira por pelo menos 4 horas. Para desenformar, aqueça levemente o fundo da forma e vire sobre um prato. Sirva em seguida.

9. Delícia de abacaxi

Ingredientes

Doce de abacaxi
  • 1 abacaxi descascado e cortado em cubos
  • 1 xícara de chá de água
  • Açúcar a gosto
Creme
  • 395 g de leite condensado
  • 395 g de leite
  • 3 gemas de ovo peneiradas

Modo de preparo

Doce de abacaxi
Em uma panela, coloque o abacaxi, o açúcar e a água. Misture e leve ao fogo médio até obter o ponto de doce. Desligue o fogo e aguarde esfriar. Reserve.
Creme e montagem
Em uma panela, coloque o leite condensado, o leite e as gemas de ovo e leve ao fogo baixo até engrossar, mexendo sempre. Desligue o fogo e aguarde esfriar. Após, em recipientes individuais, faça uma camada com o creme e outra com o doce de abacaxi. Leve à geladeira e sirva bem gelado.

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