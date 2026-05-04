Luna Hardman é campeã da primeira etapa do Circuito Europeu de Bodyboarding, em Portugal

A capixaba Luna Hardman segue reafirmando seu status como uma das grandes potências do bodyboarding mundial. Neste domingo (3), a atleta sagrou-se campeã da etapa de abertura do Circuito Europeu de Bodyboarding, vencendo o tradicional Cascais Boogie Chicks, realizado na Praia de Carcavelos, em Portugal.
O evento, exclusivo para mulheres e focado no empoderamento feminino no mar, reuniu a elite da modalidade em uma disputa acirrada que durou todo o final de semana. Em uma bateria decisiva na categoria Open, Luna superou as donas de casa. A brasileira somou 10.95 pontos, garantindo a vitória por uma margem mínima sobre a portuguesa Filipa Broeiro (atual número 3 do mundo), que fechou com 10.90. O pódio foi completado pelas locais Luana Dourado (10.60) e Teresa Padrela (6.25).
"Estou muito feliz em ganhar entre as melhores da Europa. Foi uma disputa dura, contra grandes concorrentes do Circuito Mundial. Consegui achar duas ondas logo no começo que me deram um somatório bom. O mar estava difícil, mas estou treinando para estar preparada para qualquer condição", celebrou Luna.
Sequência vitoriosa após lesão
O triunfo em Cascais consolida um retorno impressionante da atleta de 20 anos, que recentemente passou por cirurgias no ombro. A capixaba alcançou 6 finais consecutivas desde ano passado, com 5 títulos conquistos no mesmo período e um início de 2026 com vitória no icônico Hawai'i Pipeline Bodyboarding Championship.
Bicampeã mundial Pro Júnior e agora focada exclusivamente na categoria Profissional, Luna utiliza a passagem pela Europa como preparação estratégica. "Espero voltar mais vezes, é um super treino para mim", afirmou a atleta, que já mira o Circuito Mundial no segundo semestre. Além da performance na água, Luna destacou a importância da representatividade feminina do evento idealizado por Catarina Sousa: "É muito lindo estar aqui, no meio de grandes mulheres".