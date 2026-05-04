Luna Hardman é campeã da primeira etapa do Circuito Europeu de Bodyboarding, em Portugal

A capixaba Luna Hardman segue reafirmando seu status como uma das grandes potências do bodyboarding mundial. Neste domingo (3), a atleta sagrou-se campeã da etapa de abertura do Circuito Europeu de Bodyboarding, vencendo o tradicional Cascais Boogie Chicks, realizado na Praia de Carcavelos, em Portugal.





O evento, exclusivo para mulheres e focado no empoderamento feminino no mar, reuniu a elite da modalidade em uma disputa acirrada que durou todo o final de semana. Em uma bateria decisiva na categoria Open, Luna superou as donas de casa. A brasileira somou 10.95 pontos, garantindo a vitória por uma margem mínima sobre a portuguesa Filipa Broeiro (atual número 3 do mundo), que fechou com 10.90. O pódio foi completado pelas locais Luana Dourado (10.60) e Teresa Padrela (6.25).





"Estou muito feliz em ganhar entre as melhores da Europa. Foi uma disputa dura, contra grandes concorrentes do Circuito Mundial. Consegui achar duas ondas logo no começo que me deram um somatório bom. O mar estava difícil, mas estou treinando para estar preparada para qualquer condição", celebrou Luna.



