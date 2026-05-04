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Futebol americano

NFL divulga datas de início da venda de ingressos para jogo no Brasil

Dallas Cowboys e Baltimore Ravens se enfrentarão no Maracanã, no dia 27 de setembro

Publicado em 04 de Maio de 2026 às 17:01

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 mai 2026 às 17:01
Baltimore Ravens e Dallas Cowboys
AP Photo/ Julio Cortez
A NFL divulgou as datas de pré-venda e venda geral de ingressos para o jogo da liga de futebol americano no Rio de Janeiro, marcado para o dia 27 de setembro, entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens, no Maracanã.
As vendas acontecerão em três etapas. A primeira pré-venda será entre os dias 27 e 31 de maio, a partir das 10h (horário de Brasília), para quem tiver cartões American Express. No dia 1º de junho, a pré-venda acontecerá para clientes XP, terminando no dia 5.
A venda geral começará no dia 9 de junho. Os ingressos serão comercializados a partir das 10h, assim como nas fases anteriores. Ambas as pré-vendas terão lotes limitados, segundo a organização. A plataforma de venda e valores ainda serão divulgadas

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