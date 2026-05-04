5 cestas de café da manhã para presentear no Dia das Mães

O Dia das Mães pede almoço em família, mas acordá-las com mimos comestíveis e flores pode deixar o domingo com um sabor especial. Para te ajudar na escolha desse presente, HZ reuniu na lista abaixo cinco opções de cestas de café da manhã, recheadas com diversas gostosuras.
As combinações temáticas selecionadas pela reportagem são produzidas na Grande Vitória e incluem pães, folhados, bolos, biscoitos, geleias, cafés, buquês e louças personalizadas. Os preços ficam entre R$ 150 e R$ 350. Confira!
5 cestas de café da manhã para o Dia das Mães
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Flores e guloseimas
Cestas de café da manhã floridas e recheadas de guloseimas são uma aposta da Cia de Gostosuras para o Dia das Mães. Além das sugestões para presentear o ano todo, principalmente em aniversários, a empreendedora Luciana Ferreira traz em seu catálogo quatro combinações criadas especialmente para este domingo, 10 de maio. Uma delas é a cesta Aconchego (foto), composta por itens como croissant, stroopwafel, waffle, queijos, frutas da estação, pãozinho artesanal, biscoitos caseiros, torradinhas, minibolo, manteiga saborizada, mel, geleia e sachês de café e cappuccino, decorada com arranjo de flores naturais. Quanto: R$ 349. Os pedidos devem ser feitos com pelo menos 24 horas de antecedência pelo Whatsapp (27) 99878-2457, que atende das 9h às 18h. A empresa fará entregas na Grande Vitória. Mais informações: @ciadegostosuras.
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Cesta charmosa
Conhecida pelos pães fofinhos no estilo caseiro, a padaria e cafeteria Olima lançou uma cesta presenteável para o Dia das Mães que inclui os seguintes produtos: um pão Nuvem, um pão de calabresa (o recheado mais vendido na casa), um pão de azeitona, dois cinnamon rolls, uma trança de coco, um minibolo Brigadeuso, sour cream, manteiga de baunilha e um pacote de café especial (Nossa Senhora da Penha, de Domingos Martins). A embalagem é uma charmosa bolsa de palha trançada, decorada com um arranjo de flores. Quanto: R$ 349,90. Encomendas pelo Whatsapp (27) 99789-7807. A Olima fica na Avenida Gov. Eurico Rezende, 40, lojas 15 e 16, Jardim Camburi, Vitória. Mais informações: @olima.cafe.
Louça personalizada
Especializada em cestas de café da manhã, a Afetto criou seis opções para o Dia das Mães, todas com decoração temática. Uma delas já vem com louça e porta-retrato com foto impressa, dentro de uma cestinha de palha com flores: é a Mimo (foto), que inclui uma xícara personalizada com a inicial do nome da mãe presenteada, um pires com frase, dois cookies e um bolo de pote de brigadeiro com leite Ninho (box de acrílico com 380g). Quanto: R$ 350. Os pedidos podem ser feitos até sexta (8), ou enquanto durar o estoque, via Whatsapp (27) 98838-8697. A empresa fará entregas na Grande Vitória. Mais informações: @afetto.es.
4
De frutas a croissant
Com encomendas limitadas até quarta-feira (6) às 17h, o Empório Joaquim lançou dois tipos de cesta de café da manhã para presentear as mães. A opção mais básica (foto) inclui brioche de milho, croissant recheado com queijo e presunto, pão de queijo Canastra, patê de hadoque, frutas frescas, bolo formigueiro com brigadeiro cremoso, brioche em forma de coração com açúcar e canela, suco de laranja, geleia e doce de leite mineiro. Quanto: R$ 316. É possível incluir na caixa uma caneca confeccionada pela artista Mariana Villas (o item é cobrado à parte e está sujeito a disponibilidade). Pedidos pelo Whatsapp (27) 99612-3979. Rua Elesbão Linhares, 15. Shopping Day by Day, Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @emporiojoaquim. CLUBE A GAZETA: 10% de desconto em vinhos selecionados e 5% em itens de padaria.
5
Seleção de pães artesanais
Em Vitória, a padaria O Pão da Ju preparou uma caixa especial como opção de presente para o Dia das Mães. A seleção inclui quatro mini-croissants, 4 pain au chocolats (também mini), 4 minibrioches de laranja e chocolate (com sabor semelhante ao do famoso panetone da casa) e 1 minipão de batata doce roxa. Para acompanhá-los, entram na box manteiga de ervas (40g), geleia de frutas vermelhas (40g) e um pacote de café especial orgânico, de origem capixaba (Rossmann/60g). Quanto: R$ 150. As encomendas podem ser feitas pelo Whatsapp (27) 99858-4653 e estarão disponíveis para retirada na loja no sábado (9), a partir das 8h30. Rua da Grécia, 320, Barro Vermelho. Mais informações: @opaodaju.