5 cestas de café da manhã para presentear no Dia das Mães

O Dia das Mães pede almoço em família, mas acordá-las com mimos comestíveis e flores pode deixar o domingo com um sabor especial. Para te ajudar na escolha desse presente, HZ reuniu na lista abaixo cinco opções de cestas de café da manhã, recheadas com diversas gostosuras.

As combinações temáticas selecionadas pela reportagem são produzidas na Grande Vitória e incluem pães, folhados, bolos, biscoitos, geleias, cafés, buquês e louças personalizadas. Os preços ficam entre R$ 150 e R$ 350. Confira!