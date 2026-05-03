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Renata Rasseli

Carolina Neves lança coleção em homenagem ao Dia das Mães

A nova linha surge como uma homenagem afetiva e tem como ponto de partida as jóias de família

Publicado em 03 de Maio de 2026 às 03:02

Publicado em 

03 mai 2026 às 03:02
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

ana paula, taiana, carol neves, tania e thaise paste
A anfitriã Carol Neves (ao centro) com Ana Paula, Taiana, Tania e Thaise Paste: celebrando o Mês das Mães! Eduarda Guerra e Lucas Kiaw
A designer de joias Carolina Neves reuniu clientes e amigas  para apresentar sua tradicional coleção de Dia das Mães, uma das mais aguardadas do calendário da marca. Batizada de Olga, a nova linha surge como uma homenagem afetiva e tem como ponto de partida as jóias de família. A coleção mantém o DNA da joalheria, com as reconhecidas flying stones e o uso de gemas coloridas, mas traz novidades nos materiais e nas combinações, usando pela primeira vez o quartzo goiaba.

O evento contou com bufê assinado por Vivian Musso e pelas massas da Nonna Mia, além de um carrinho de sobremesas com a tradicional palha italiana da chef Neves e doces do Empório Joaquim. 

Lançamento

Rodrigo, Marcela e Eduardo Souto com Carmem Dolores
Rodrigo, Marcela e Eduardo Souto com Carmem Dolores receberam profissionais capixabas com almoço para a apresentar o novo showroom Tidelli 2026, na Stampa. Cloves Louzada
Pesquisa inédita 

O futuro do setor atacadista capixaba ganha números, análise e projeção no próximo dia 19 de maio, às 8h30, quando o Sincades apresenta, no Palácio Anchieta, uma pesquisa inédita sobre o desempenho do segmento no Espírito Santo. Assinado pelo economista Orlando Caliman, o estudo trará um retrato atualizado do setor, com indicadores de emprego, arrecadação, competitividade e impacto direto na economia do Estado.

Com o tema “Atacado & Distribuição: Transformando o agora e projetando o futuro do Espírito Santo”, o evento reunirá lideranças empresariais, executivos e especialistas para discutir os efeitos da reforma tributária e os caminhos para o fortalecimento da economia capixaba.

Almoço

Cibele Rangel e Maria Fernanda Ribeiro com Laísa e Ana Carolina Folador
Cibele Rangel e Maria Fernanda Ribeiro com Laísa e Ana Carolina Folador: no evento de lançamento da família Stampa.  Cloves Louzada

Café e conexões


O 233º Café de Negócios da Associação dos Empresários da Serra (Ases) será realizado no dia 6 de maio, das 7h40 às 10h30, no Steffen Centro de Eventos, em Jardim Limoeiro, na Serra. O tema -  “Fomentos e recursos para inovação de sua empresa: como se conectar de forma ágil e estratégica” — guia o encontro com Rodrigo de Carvalho (Finep), Jales Cardoso (Secti-ES) e Rodrigo Varejão (Fapes), com mediação da jornalista Andréia Lopes.



Cooperativismo capixaba

A Cooabriel, maior cooperativa de café conilon do país, protagoniza um movimento inédito no cooperativismo capixaba ao anunciar a devolução de R$ 6,38 milhões em capital social a mais de 700 cooperados. Mais do que um simples repasse, a iniciativa reconhece a fidelidade operacional dos produtores, reforça o compromisso com a geração de valor e consolida um momento histórico na trajetória da cooperativa.

Aniversário

Renata e Sandro Carlesso
Sandro Carlesso celebrou mais um ano de vida ao lado da família e amigos na área privê do Espaço Patrick Ribeiro. A comemoração foi marcada com o show especial de clássicos do rock da banda americana Revisiting Creedence. Na foto, com Renata Araújo. 


 Cacá Lima

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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