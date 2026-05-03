Carolina Neves lança coleção em homenagem ao Dia das Mães

O evento contou com bufê assinado por Vivian Musso e pelas massas da Nonna Mia, além de um carrinho de sobremesas com a tradicional palha italiana da chef Neves e doces do Empório Joaquim.
Lançamento
Almoço
Café e conexões
O 233º Café de Negócios da Associação dos Empresários da Serra (Ases) será realizado no dia 6 de maio, das 7h40 às 10h30, no Steffen Centro de Eventos, em Jardim Limoeiro, na Serra. O tema - “Fomentos e recursos para inovação de sua empresa: como se conectar de forma ágil e estratégica” — guia o encontro com Rodrigo de Carvalho (Finep), Jales Cardoso (Secti-ES) e Rodrigo Varejão (Fapes), com mediação da jornalista Andréia Lopes.
Cooperativismo capixaba
A Cooabriel, maior cooperativa de café conilon do país, protagoniza um movimento inédito no cooperativismo capixaba ao anunciar a devolução de R$ 6,38 milhões em capital social a mais de 700 cooperados. Mais do que um simples repasse, a iniciativa reconhece a fidelidade operacional dos produtores, reforça o compromisso com a geração de valor e consolida um momento histórico na trajetória da cooperativa.
Aniversário