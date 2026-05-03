Carolina Neves lança coleção em homenagem ao Dia das Mães

Pesquisa inédita





O futuro do setor atacadista capixaba ganha números, análise e projeção no próximo dia 19 de maio, às 8h30, quando o Sincades apresenta, no Palácio Anchieta, uma pesquisa inédita sobre o desempenho do segmento no Espírito Santo. Assinado pelo economista Orlando Caliman, o estudo trará um retrato atualizado do setor, com indicadores de emprego, arrecadação, competitividade e impacto direto na economia do Estado.



