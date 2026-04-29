Almoço solidário arrecada recursos em prol da Afecc em Vitória

Quase um terço dos diagnósticos de câncer registrados no Espírito Santo corresponde ao câncer de mama, segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde divulgados em outubro de 2025. Diante desse cenário, iniciativas de mobilização social e apoio às pacientes tornam-se ainda mais relevantes. E a solidariedade marcou mais uma edição do almoço “Afecc com Afeto” nesta terça-feira (28), data em que a Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc) completa 74 anos de atuação.





Promovido pelo Shopping Vitória, o encontro solidário reuniu mais de 120 convidados em prol da causa. O resultado arrecadado será revertido para a compra de expansores e de próteses mamárias de pacientes oncológicas atendidas via Sistema Único de Saúde (SUS) na Afecc-Hospital Santa Rita. Os convidados participaram de um leilão com itens exclusivos e também contribuíram com a doação de bolsas, roupas e sapatos destinados ao Bazar da instituição.





Veja quem prestigiou essa bonita ação solidária na galeria de fotos de Mônica Zorzanelli.