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Renata Rasseli

Almoço solidário arrecada recursos em prol da Afecc em Vitória

O evento movimentou o restaurante Camarada Camarão, no Shopping Vitória, nesta terça-feira (28)

Publicado em 29 de Abril de 2026 às 03:14

Publicado em 

29 abr 2026 às 03:14
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Almoço Afecc com Afeto
Renata Pimentel, Mariana Buaiz, Mariluce Dalla, Lea Penedo, Marcela Raizer, Ana Clark, Regina Monteiro, Maria da Gloria Correa: diretoria da Afecc reunida no Almoço Afecc com Afeto, nesta terça-feira (28), no Camarada Camarão.  Mônica Zorzanelli

Quase um terço dos diagnósticos de câncer registrados no Espírito Santo corresponde ao câncer de mama, segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde divulgados em outubro de 2025. Diante desse cenário, iniciativas de mobilização social e apoio às pacientes tornam-se ainda mais relevantes. E a solidariedade marcou mais uma edição do almoço “Afecc com Afeto” nesta terça-feira (28), data em que a Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc) completa 74 anos de atuação.


Promovido pelo Shopping Vitória, o encontro solidário reuniu mais de 120 convidados em prol da causa. O resultado arrecadado será revertido para a compra de expansores e de próteses mamárias de pacientes oncológicas atendidas via Sistema Único de Saúde (SUS) na Afecc-Hospital Santa Rita. Os convidados participaram de um leilão com itens exclusivos e também contribuíram com a doação de bolsas, roupas e sapatos destinados ao Bazar da instituição.


Veja quem prestigiou essa bonita ação solidária na galeria de fotos de Mônica Zorzanelli.

Aniversário

Valdecir Torezani, Geisi, Miguel e a aniversariante Mirela
Valdecir Torezani, Geisi, Miguel e a aniversariante Mirela: celebrando 9 anos em família, na Fazenda Miguel, em Vila Velha.  Cloves Louzada

Em Goiânia


Promovido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica (SBCD), o CBCD 2026 acontece entre os dias 30 de abril e 3 de maio, em Goiânia. O congresso, presidido pelo Dr. Alessandro Alarcão, reúne especialistas de todo o país, incluindo a dermatologista Dra. Karina Mazzini, e reforça o papel da entidade na atualização e valorização da especialidade.

Dica de especialista


A arquiteta Priscila Rezende, da Compose, destaca que os projetos de interiores de 2026 estão cada vez mais ligado ao bem-estar, à funcionalidade e à personalização dos espaços. Segundo ela, o conceito atual vai além da estética e valoriza escolhas inteligentes que transformam a rotina e elevam a experiência de morar. Entre os destaques estão a integração de ambientes; tecnologia a favor do conforto com eletrodomésticos embutidos, automação residencial e soluções inteligentes ajudam a otimizar o tempo e tornam a rotina mais prática e personalização dos espaços.

Acaps Jovem

Lorena Calvi e Caio Perim Mognhol, presidente e vice-presidente do Comitê Acaps Jovem, da Associação Capixaba de Supermercados, vão receber no dia 7 de maio empresários, sucessores, diretores e gestores das áreas comercial e de marketing do setor para o Super Summit Acaps Jovem. O evento, que acontece no Auditório da Fecomércio, tem como tema principal “Marketing Estratégico para Varejo”. Além de palestras com especialistas renomados no Brasil, proporcionará oportunidade de networking e troca de experiências práticas.

Democracia

No dia 30 de abril, às 19h, o Instituto Quais de Mim Você Procura (IQDM) realizará a Conferência online "Democracia e Instituições Fortes". O evento será conduzido pela conferencista Myrinha Vasconcellos, Diretora de Relacionamento Internacional da entidade, e contará com a Conferência do Dr. Carlos Vieira, presidente da CAIXA, além das suplentes do Eixo 1, Dra. Sylvia Oliveira e Silvia Sanches. Este encontro marca o encerramento da série de eventos promovidos em 2026, em direção à Agenda 2030 da ONU.

Turismo

ESTour – Salão Capixaba de Turismo
Durante a abertura oficial do ESTour – Salão Capixaba de Turismo, a comitiva do evento — formada pelo governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, secretário de Estado do Turismo (Setur), Luciano Machado, superintendente do Sebrae/ES, Pedro Rigo, presidente do CONTURES, Valdeir Nunes, e pelo presidente da Cooptures, Alfonso Silva -  recepcionou o presidente da Embratur, Bruno Reis. Ele participou da cerimônia oficial de abertura do evento e apresentou o Plano Brasis - Ações Argentina, iniciativa voltada ao fortalecimento da estratégia de posicionamento do Espírito Santo no mercado internacional. Marcela Sampaio

Arteterapia

Arte e acolhimento

A Associação de Amigos dos Autistas do Espírito Santo (Amaes) promoveu uma atividade especial no Shopping Vitória, reunindo cerca de 15 atendidos em um espaço reservado para práticas de arteterapia, no último domingo de abril, dia 26. A iniciativa proporcionou um ambiente acolhedor, onde os participantes puderam se expressar por meio de atividades artísticas, estimulando criatividade, comunicação e bem-estar. Para a presidente da instituição, Pollyana Paraguassú, momentos como esse ampliam possibilidades de inclusão no dia a dia. “A arteterapia é uma ferramenta importante para estimular a expressão e o desenvolvimento dos nossos atendidos, além de promover interação em espaços públicos de convivência”, afirmou.

Parabéns pra você!

Tiago Beninca e Juli Monteiro e a aniversariante Maria Fernanda
Tiago Beninca e Juli Monteiro e a aniversariante Maria Fernanda: celebrando 15 anos em família! Cloves Louzada
Inclusão

Festival PCD - Pinta, Canta e Dança

Vitória recebe, de 4 a 8 de maio, a quinta edição do Festival PCD – Pinta, Canta e Dança, uma iniciativa do Movimento Cidade. Consolidado como um dos principais projetos de inclusão cultural de pessoas com deficiência no Espírito Santo, o evento reúne oficinas, mostra de cinema e apresentações abertas ao público, em uma proposta artística acessível e plural. A programação traz nomes de diferentes regiões do país, como Rafael Odrus, Keyla Ferreira e Luiz Amorim, à frente de atividades em artes visuais, música e expressão corporal. Outro destaque é a Mostra de Cinema “Outros Sentidos”, que amplia o olhar sobre diversidade e experiências sensoriais. O encerramento inclui bate-papo com o cineasta Daniel Gonçalves.

Mercado imobiliário

Rodrigo Laranja e Sandro, Jacqueline e Enzo Pretti no pré-lançamento do Boulevard Arbori, fruto da parceiros entre a Portocale e a Vaz Desenvolvimento
Rodrigo Laranja e Sandro, Jacqueline e Enzo Pretti no pré-lançamento do Boulevard Arbori, fruto da parceiros entre a Portocale e a Vaz Desenvolvimento. Diego Morales

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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