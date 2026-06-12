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Saúde

Lula diz que terminou radioterapia e que cura do câncer de pele foi definitiva

Petista teve tipo pouco agressivo de câncer retirado do couro cabeludo; presidente concorrerá à reeleição em outubro

Publicado em 12 de Junho de 2026 às 20:40

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 jun 2026 às 20:40

BRASÍLIA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta sexta-feira (12) que está plenamente curado do câncer de pele e que terminou sua 15ª e última sessão de radioterapia. O petista foi submetido a uma cirurgia no fim de abril para retirar uma lesão de câncer do couro cabeludo.


Desde a cirurgia, o mandatário tem usado chapéu em suas aparições públicas. Nesta sexta, em cerimônia no Palácio do Planalto, ele retirou o acessório enquanto falava sobre o assunto e mostrou rapidamente a cabeça aos presentes.


"Hoje eu fui ao hospital Sírio-Libanês e terminei a 15ª radioterapia. Eu tive câncer de pele, e a radioterapia é para sumir qualquer perspectiva [de alguma complicação]", declarou o presidente da República.


O petista disse que está feliz "pela cura definitiva". Lula deu a declaração na solenidade em que lançou um programa para financiar compra de motos para entregadores.

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Lula manteve sua agenda de compromissos e viagens durante o tratamento. Ricardo Stuckert/PR

A primeira sessão de radioterapia do chefe do governo foi em 25 de março. À época, o boletim médico afirmou que se tratava de um procedimento preventivo.


Lula manteve sua agenda de compromissos e viagens durante o tratamento. A radioterapia costumava ser realizada pela manhã, em Brasília.


A radioterapia moderna para casos como o de Lula consiste em bombardear com feixes de elétrons a área de pele tratada. Cada sessão dura poucos minutos. Os efeitos colaterais tendem a ser localizados e leves, como vermelhidão na área irradiada, irritação cutânea e queda temporária de cabelo.


A lesão retirada do couro cabeludo de Lula tratava-se de um câncer basocelular, tipo menos grave e mais comum de câncer de pele.


Lula foi discreto sobre seu tratamento antes de iniciá-lo e evitou comentar sobre o tema, inclusive com pessoas de seu círculo pessoal. Ao menos dois aliados de décadas do petista ficaram sabendo da necessidade de radioterapia apenas quando o governo divulgou que o presidente havia sido submetido à primeira sessão.


O presidente da República, que tem 80 anos, tentará reeleição em outubro. Ele busca demonstrar vitalidade ao eleitorado para não dar margem a questionamentos sobre sua capacidade física de governar.


Ele tem exposto sua rotina de exercícios nas redes sociais e feito pequenas corridas em público, chegando ou saindo de um compromisso. Em 2025, ele participou de uma caminhada em homenagem ao Ministério da Educação e correu no trecho mais íngreme do percurso.

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