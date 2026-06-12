Lula diz que terminou radioterapia e que cura do câncer de pele foi definitiva

A primeira sessão de radioterapia do chefe do governo foi em 25 de março. À época, o boletim médico afirmou que se tratava de um procedimento preventivo.





Lula manteve sua agenda de compromissos e viagens durante o tratamento. A radioterapia costumava ser realizada pela manhã, em Brasília.





A radioterapia moderna para casos como o de Lula consiste em bombardear com feixes de elétrons a área de pele tratada. Cada sessão dura poucos minutos. Os efeitos colaterais tendem a ser localizados e leves, como vermelhidão na área irradiada, irritação cutânea e queda temporária de cabelo.





A lesão retirada do couro cabeludo de Lula tratava-se de um câncer basocelular, tipo menos grave e mais comum de câncer de pele.





Lula foi discreto sobre seu tratamento antes de iniciá-lo e evitou comentar sobre o tema, inclusive com pessoas de seu círculo pessoal. Ao menos dois aliados de décadas do petista ficaram sabendo da necessidade de radioterapia apenas quando o governo divulgou que o presidente havia sido submetido à primeira sessão.





O presidente da República, que tem 80 anos, tentará reeleição em outubro. Ele busca demonstrar vitalidade ao eleitorado para não dar margem a questionamentos sobre sua capacidade física de governar.





Ele tem exposto sua rotina de exercícios nas redes sociais e feito pequenas corridas em público, chegando ou saindo de um compromisso. Em 2025, ele participou de uma caminhada em homenagem ao Ministério da Educação e correu no trecho mais íngreme do percurso.