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Quase 40 anos depois

Morre sobrevivente do acidente com o césio-137 em Goiás

Irmão de Leide das Neves Ferreira, primeira vítima fatal da tragédia radiológica, Lucimar das Neves Ferreira morreu aos 53 anos

Publicado em 27 de Julho de 2026 às 14:00

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 jul 2026 às 14:00
Lucimar das Neves Ferreira, um dos sobreviventes do acidente com o césio-13, morreu neste sábado (25)
Lucimar das Neves Ferreira, um dos sobreviventes do acidente com o césio-13, morreu neste sábado (25) Reprodução/Instagram de Lourdes das Neves
Um dos sobreviventes do acidente com césio-137 em Goiânia foi encontrado morto neste sábado (25), na Cidade Satélite, em Aparecida de Goiânia. Irmão de Leide das Neves Ferreira, primeira vítima fatal da tragédia radiológica, Lucimar das Neves Ferreira morreu aos 53 anos. A informação foi divulgada pela Associação das Vítimas do Césio-137 nas redes sociais. A causa da morte não foi divulgada.
Lucimar tinha 14 anos quando foi contaminado, durante o acidente radiológico ocorrido em Goiânia, em 1987. Assim como outros integrantes da família, ele foi exposto ao material radioativo após o pó de césio se espalhar por diferentes pontos da capital goiana.
Sua irmã, Leide, com seis anos à época, tornou-se o símbolo da tragédia ao morrer semanas depois em decorrência da contaminação.
O velório e o sepultamento de Lucimar ocorreram na manhã deste domingo (26), em Abadia de Goiás.
Em publicação nas redes sociais, o presidente da Associação das Vítimas do Césio-137, Marcelo Santos Neves, lamentou a morte e afirmou que a notícia faz reviver as lembranças dos dias mais difíceis enfrentados pelas vítimas e familiares da tragédia.
Segundo ele, Lucimar fazia parte de uma geração marcada para sempre pelo maior acidente radiológico com material radioativo ocorrido fora de uma usina nuclear.
O acidente com o césio-137 ocorreu em 13 de setembro de 1987, quando dois catadores retiraram um aparelho de radioterapia de uma clínica abandonada em Goiânia e o venderam a um ferro-velho. Durante a desmontagem, foi encontrada uma cápsula contendo 19 gramas da substância radioativa que emitia um brilho azulado e despertou a curiosidade de moradores.
Sem conhecer o risco, diversas pessoas tiveram contato com o material, que acabou espalhado por diferentes bairros da cidade. A tragédia provocou quatro mortes diretamente relacionadas à contaminação, deixou centenas de pessoas expostas à radiação e levou mais de mil moradores a passarem por monitoramento e exames, tornando-se um dos maiores acidentes radiológicos da história.
As vítimas do acidente sofrem problemas de saúde, como lesões na pele, hipertensão e outros efeitos do material radioativo.
A história agora foi abordada na série 'Emergência Radioativa', que estreiou na Netflix em 18 de março.

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