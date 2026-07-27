Capixaba espera filho com Fred Bruno; saiba quem é Indi Lunar

O apresentador e ex-BBB Fred Bruno surpreendeu seus seguidores com o anúncio de que será pai de novo. Em seu perfil no Instagram, o influenciador revelou no último domingo (26) que está à espera de seu segundo filho, e agora de um relacionamento com uma capixaba: Ingrid Lunardi, ou Indi Lunar, como foi apresentada por Fred.





De acordo o jornal Extra, a jovem é capixaba, tem 30 anos, e já trabalhou como chefe de gabinete do então deputado federal Felipe Rigoni (ES), de Linhares, na Câmara dos Deputados, em Brasília. Em dezembro de 2022, Indi se despediu de sua carreira política, depois de 4 anos atuando no poder público, por decisão própria.





Além da revelação da gravidez, Fred compartilhou que o seu relacionamento com Indi é discreto, principalmente por ela não ser uma pessoa pública, e como forma de respeito, não pretende expor mais detalhes sobre a família que vai construir. O apresentador do Globo Esporte contou também que o casal já fez chá revelação do bebê para familiares e amigos próximos.





“Ela se chama Indi, não é uma pessoa pública, é bem reservada, não tem uma vida pública e obviamente esse desejo dela vai continuar sendo respeitado”, afirmou Fred em seu Instagram. Este será o segundo filho do apresentador, já que é pai de Cris, de seu antigo relacionamento com a influenciadora Bianca Andrade, a Boca Rosa.