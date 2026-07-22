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Emocionante

Último pedido de Preta Gil antes de morrer é revelado por amigos

Documentário lançado um ano após a morte da cantora traz relatos de amigos sobre seus últimos dias durante tratamento nos Estados Unidos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 22 de Julho de 2026 às 11:36

Preta Gil
Preta Gil Globo/ Maurício Fidalgo

Os últimos dias de Preta Gil nos Estados Unidos ganharam novos detalhes um ano após sua morte. Amigos da cantora revelaram que ela mudou de comportamento depois de saber que o tratamento experimental contra o câncer colorretal não estava apresentando o resultado esperado. 


Após a notícia, Preta deixou de usar o celular, passou a maior parte do tempo deitada e fez um último pedido às pessoas que estavam ao seu lado: que rezassem juntas.


Os relatos aparecem no documentário "Preta – Eu Não Ando Só", lançado pelo Globoplay na segunda-feira (20), data que marcou um ano da morte da artista, aos 50 anos. A produção revisita a trajetória da cantora e traz depoimentos sobre o período delicado vivido por ela durante a tentativa de tratamento nos Estados Unidos.


Preta havia viajado ao país para participar de um protocolo experimental contra o câncer colorretal, diagnosticado em janeiro de 2023. A esperança, porém, deu lugar a uma notícia difícil quando ficou claro que o medicamento não estava produzindo a resposta necessária.

‘Preta – Eu Não Ando Só’ revela registros inéditos e toda força de Preta Gil diante da vida e da doença
‘Preta – Eu Não Ando Só’ revela registros inéditos e toda força de Preta Gil diante da vida e da doença Globo/ Divulgação

Marcello Azevedo, empresário e amigo da artista, explicou no documentário que o protocolo era destinado a pacientes em estágio avançado da doença e que a permanência no estudo estava condicionada à resposta ao medicamento.


"Quando o remédio não faz tanto efeito, eles são obrigados a tirar ela do teste, porque precisa dar a vez para outra pessoa", relatou.


Segundo Marcello, depois disso, os médicos orientaram Preta a ficar perto da família. A partir daquele momento, o comportamento da cantora teria mudado.

"Ela não falou mais", contou o empresário.

"Meninas, vamos orar?"

Foi nesse período que aconteceu um dos momentos mais íntimos revelados pelo documentário. Marina Morena, considerada irmã de criação de Preta, contou qual teria sido o último pedido feito pela cantora às amigas.

"Meninas, vamos orar?", disse Preta, segundo Marina.


De acordo com o relato, essas teriam sido as últimas palavras da artista. "Foi isso, foram as últimas palavras. Depois da oração ela deixou ir", afirmou.

Malu Barbosa, empresária e amiga próxima da cantora, também descreveu uma mudança brusca na rotina de Preta depois da notícia sobre o tratamento.

"Ela não usou mais telefone. Ela desligou, só ficou deitada, dormindo", relembrou.

Preta Gil e o filho Francisco
Preta Gil e o filho Francisco Reprodução Instagram @pretagil

Os depoimentos revelam um lado até então pouco conhecido dos últimos dias da artista, que havia compartilhado publicamente diferentes etapas da luta contra a doença, incluindo tratamentos, cirurgias e a decisão de buscar uma alternativa experimental fora do Brasil.


Preta Gil morreu em 20 de julho de 2025, nos Estados Unidos. Ela se preparava para retornar ao Brasil em uma UTI aérea quando passou mal. A cantora morreu enquanto era levada para atendimento hospitalar.

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