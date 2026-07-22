Último pedido de Preta Gil antes de morrer é revelado por amigos

Os últimos dias de Preta Gil nos Estados Unidos ganharam novos detalhes um ano após sua morte. Amigos da cantora revelaram que ela mudou de comportamento depois de saber que o tratamento experimental contra o câncer colorretal não estava apresentando o resultado esperado.





Após a notícia, Preta deixou de usar o celular, passou a maior parte do tempo deitada e fez um último pedido às pessoas que estavam ao seu lado: que rezassem juntas.





Os relatos aparecem no documentário "Preta – Eu Não Ando Só", lançado pelo Globoplay na segunda-feira (20), data que marcou um ano da morte da artista, aos 50 anos. A produção revisita a trajetória da cantora e traz depoimentos sobre o período delicado vivido por ela durante a tentativa de tratamento nos Estados Unidos.





Preta havia viajado ao país para participar de um protocolo experimental contra o câncer colorretal, diagnosticado em janeiro de 2023. A esperança, porém, deu lugar a uma notícia difícil quando ficou claro que o medicamento não estava produzindo a resposta necessária.