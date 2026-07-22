Em derrota para a prefeitura, presidente da Câmara de Vitória arquiva pedido de cassação de vereador



"O fato de eu estar na base da prefeitura ... entendo que essa questão o Executivo tinha que resolver com o vereador na esfera judiciária. E aí depois, se houver uma condenação, se houver alguma coisa, provocar esse parlamento", afirmou Goggi.





O imbróglio deu-se devido a um post publicado por Jocelino nas redes sociais em que o vereador aponta que uma empresa contratada pela Secretaria Municipal de Educação é investigada pela Polícia Federal.





A empresa é investigada, mas não pelo contrato com a Prefeitura de Vitória. O vereador tampouco disse isso, mas levantou, na publicação, suspeitas sobre a idoneidade da transação :





“Aqui em Vitória, o mandato do Professor Jocelino já havia apresentado denúncias e levantado questionamentos sobre contratos relacionados com empresas que atuam na educação do município”.





Cris Samorini, ou a procuradoria-geral, poderia ter acionado o Judiciário contra a manifestação do vereador, alegando calúnia ou difamação, por exemplo. Embora trate-se de uma linha bem tênue.





Mas preferiu partir para uma briga política. E bem na hora da votação da LDO.





Parlamentares consultados pela coluna, até mesmo alguns que sempre votam de acordo com a prefeitura, avaliaram que, desta vez, houve exagero.





Ninguém quer dar margem para pedidos de cassação de mandato sempre que houver uma crítica ao Executivo municipal.





Principalmente porque a crítica, neste caso, não contou com ofensas pessoais ou algo tão desarrazoado que poderia configurar claramente uma quebra de decoro, que é algo subjetivo.



