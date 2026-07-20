As cartas que o partido de Hartung tem na mesa após soltar a mão de Pazolini

O PSD já deu o recado: abriu diálogo com todos os pré-candidatos ao governo do Espírito Santo, soltando, na prática, a mão do ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos), que está na corrida pelo Palácio Anchieta.





O partido do ex-governador Paulo Hartung não descarta lançá-lo na disputa pelo comando do Executivo estadual nem ao Senado. Ou fazer uma dobradinha puro-sangue,





Se colocar a ideia em prática, porém, o PSD corre o risco de ficar isolado. Afinal, a esta altura do campeonato, a maioria das siglas e forças políticas já está em algum palanque. Rearranjos são possíveis, claro.





O próprio PSD havia declarado apoio a Pazolini e agora recua, depois de o ex-prefeito ter selado uma aliança com o PL de Magno Malta.





O protagonismo do Partido Liberal na coligação pesou para a decisão, embora o presidente estadual do PSD, Renzo Vasconcelos, diga que esse fator "não necessariamente" foi decisivo.





Mas, hoje, o PSD só tem a si mesmo.





O posicionamento da legenda pode ser apenas uma forma de valorizar o próprio passe e lembrar a Pazolini o que ele tem a perder ao atender aos anseios do senador Magno Malta, presidente estadual do PL.



