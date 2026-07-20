AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Letícia Gonçalves

As cartas que o partido de Hartung tem na mesa após soltar a mão de Pazolini

PSD avisou que vai conversar com todos os pré-candidatos ao governo do ES e não descarta colocar o ex-governador no páreo

Publicado em 20 de Julho de 2026 às 16:29

Públicado em 

20 jul 2026 às 16:29
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Paulo Hartung, Economista, ex-governador do Estado do Espírito Santo
Paulo Hartung, ex-governador do Estado do Espírito Santo Ricardo Medeiros

O PSD já deu o recado: abriu diálogo com todos os pré-candidatos ao governo do Espírito Santo, soltando, na prática, a mão do ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos), que está na corrida pelo Palácio Anchieta.


O partido do ex-governador Paulo Hartung não descarta lançá-lo na disputa pelo comando do Executivo estadual nem ao Senado. Ou fazer uma dobradinha puro-sangue,

com Hartung ao governo e o deputado estadual Sérgio Meneguelli ao Senado.


Se colocar a ideia em prática, porém, o PSD corre o risco de ficar isolado. Afinal, a esta altura do campeonato, a maioria das siglas e forças políticas já está em algum palanque. Rearranjos são possíveis, claro.


O próprio PSD havia declarado apoio a Pazolini e agora recua, depois de o ex-prefeito ter selado uma aliança com o PL de Magno Malta.


O protagonismo do Partido Liberal na coligação pesou para a decisão, embora o presidente estadual do PSD, Renzo Vasconcelos, diga que esse fator "não necessariamente" foi decisivo.


Mas, hoje, o PSD só tem a si mesmo.


O posicionamento da legenda pode ser apenas uma forma de valorizar o próprio passe e lembrar a Pazolini o que ele tem a perder ao atender aos anseios do senador Magno Malta, presidente estadual do PL.


Veja Também 

Capitão Assumção e Lorenzo Pazolini

Climão: Assumção e Pazolini agora estão do mesmo lado do tabuleiro eleitoral

Flávio Bolsonaro e Lorenzo Pazolini

Pazolini vestiu a camisa do bolsonarismo e a aliança com o PL foi selada. E agora?

Caso coloque o bloco na rua para valer, o partido de Hartung também tem trunfos. Pesquisa Quaest realizada a pedido de A Gazeta e divulgada na semana passada mostrou o ex-governador empatado em primeiro lugar na corrida pelo Palácio Anchieta. Encostado em Pazolini e no governador Ricardo Ferraço (MDB).

Ou seja, seria um candidato competitivo, com potencial para atrapalhar os planos do ex-prefeito.

Incorreria, entretanto, numa contradição.

Hartung elogiou Pazolini publicamente mais de uma vez e defendeu a renovação política no Espírito Santo.

O ex-governador, que esteve à frente do Executivo estadual por três mandatos, dificilmente poderia encarnar tal renovação.

Outra questão é que Hartung, nos últimos meses, não está muito imerso na política capixaba. Segue exercendo atividades na iniciativa privada e passa boa parte do tempo em São Paulo. Não tem se movimentado como pré-candidato, embora não tenha rechaçado a possibilidade.

Renzo Vasconcelos também não descarta aproximação com a pré-candidatura à reeleição de Ricardo. Nesse caso, o PSD não ficaria isolado. Aliás, ao contrário, juntaria-se à ampla aliança formada em apoio ao emedebista.

Mas como conciliar Hartung e o governador no mesmo palanque? Os dois já foram aliados  — Ricardo foi vice de Hartung de 2007 a 2011  — mas isso é passado. Há tempos eles estão em grupos políticos diferentes. São adversários.

A priori, a hipótese mais plausível é de que o PSD quer situar Pazolini sobre os riscos que envolvem abraçar o bolsonarismo, Magno Malta e a pré-candidatura de Maguinha Malta (PL) ao Senado.

Considerando as voltas que a vida política dá, no entanto, tudo é possível.

Leia Mais Sobre o Caso 

Caso escabroso de vereador condenado por estupro de criança força Câmara de Vitória a ativar a Corregedoria

Quem sobe e quem desce: o raio-X da pesquisa Quaest sobre a corrida pelo governo do ES

Do Café com Pólvora ao Véio da Havan: os acenos de Ricardo Ferraço à direita

Cris Samorini reafirma "apoio 100%, fidelidade e lealdade" a Pazolini

CNJ afasta desembargadora do ES que criticou 1º grau do Judiciário e OAB

Helder Salomão: "Lorenzo Pazolini e Ricardo Ferraço são muito parecidos"

Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no site Gazeta Online/CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, tambem como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Letícia Goncalves.

Tópicos Relacionados

Letícia Gonçalves PSD Paulo Hartung Lorenzo Pazolini
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Camila Morgado
“É difícil aceitar que, dessa vez, sou eu”, revela Camila Morgado sobre homenagem no ES
Kevin Keegan
Ídolo inglês e duas vezes Bola de Ouro, Kevin Keegan morre aos 75 anos
Parte da nova orla do Canal de Camburi, na Praia do Canto, foi inaugurada
Segunda etapa das obras no Canal de Camburi começa em 2027

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados