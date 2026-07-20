Paulo Hartung de volta ao jogo: PSD pode lançar chapa com ex-governador e Meneguelli

O redirecionamento estratégico do partido foi definido na manhã desta segunda-feira (20), em reunião de Renzo com Paulo Hartung, com a primeira-dama de Colatina, Lívia Vasconcelos, e com o ex-secretário de Governo de Vitória Aridelmo Teixeira (também filiado ao PSD).





À distância, o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, avalizou o reposicionamento da sigla no tabuleiro eleitoral capixaba, ainda de acordo com Renzo.





Confira a entrevista do prefeito de Colatina à coluna:

Qual é a resolução tomada neste momento pela direção do PSD?

Nós temos um excelente quadro para discutir a possibilidade de candidatura própria, majoritária: governador e Senado. Hoje eu tenho a liberdade, dada pelo presidente nacional, Gilberto Kassab, de dialogar para que a gente possa fazer o PSD crescer, pensando no desenvolvimento do Espírito Santo. Então, eu devo conversar, nos próximos dias, com todas as frentes, para entender melhor a política para o Estado.

Na prática, isso significa que o senhor abrirá diálogo, por exemplo, com o governador Ricardo Ferraço?

Significa que eu abrirei diálogo com todas as frentes.

Incluindo o Helder?

Também. Nós vamos discutir o melhor para o desenvolvimento do Espírito Santo.

Então, se o senhor e o partido, por exemplo, concluírem que o melhor é estar numa aliança com o Ricardo, na coligação liderada pelo governador, isso está na mesa do PSD?

Está na mesa. Com certeza.

Nada está descartado?

Nada, nada. O melhor diálogo aqui, no caso, é o crescimento partidário do PSD, mas, principalmente, a evolução e o crescimento do Espírito Santo.

Vocês podem, inclusive, lançar uma chapa puro-sangue, com candidato próprio a governador e também ao Senado? E aí, nesse caso, quem ocuparia as respectivas posições?

Paulo Hartung ao Governo do Estado e Sérgio Meneguelli ao Senado.

E Lívia Vasconcelos como vice?

O partido vai ocupar o nome de vice com quem a gente achar melhor, mas Lívia pode ser candidata, sim. Também pode ser candidata a deputada.

Prefeito, em outras palavras, o senhor e o PSD decidiram reavaliar aquela decisão inicial de se coligar com o Republicanos?

Sim.

E por quê? Tem a ver com a recente união de forças do Republicanos com o PL e as últimas manifestações?

Não, não necessariamente. Tem a ver com o crescimento do Espírito Santo, crescimento partidário, o desenvolvimento do Estado e até a possibilidade de vir com uma chapa pura, visto que a gente tem os candidatos que pontuam bem, mesmo não sendo pré-candidatos.

A última pesquisa da Quest, que nós publicamos na última quinta-feira, trazendo, por exemplo, o ex-governador Paulo Hartung muito bem posicionado nas intenções de voto para o Governo do Estado, animou vocês também?

Animou, com certeza.

E o próprio Paulo Hartung? Está animado?

Paulo está daquele mesmo jeito: ele é candidato a tudo, é candidato a nada, é candidato à evolução do partido e ao crescimento partidário.

Está à disposição?

Está à disposição e com vontade política.

E quando será a convenção estadual do PSD?

Provavelmente no dia 2 ou no dia 4 de agosto.

Quanto tempo de TV e rádio deverá ter o PSD em cada bloco de 10 minutos no horário eleitoral gratuito?

Salvo engano, mais de 50 segundos. Hoje o PSD tem a quarta maior bancada da Câmara, atrás de União Progressista, PL e PT.