Maguinha e Magno: culto eleitoral, Deus a cada 25 segundos e “pitbulls sem vacina”

O evento do PL em Vitória no último sábado (18) foi marcado pela troca de declarações de apoio entre Flávio Bolsonaro (PL) e Lorenzo Pazolini (Republicanos). Mas serviu, antes de tudo, para consolidar a candidatura de Maguinha Malta, ungida pelo pai, Magno Malta, ao Senado pelo PL.





Numa espécie de batismo eleitoral para a publicitária, Maguinha discursou pela primeira vez em um evento daquele porte no período de pré-campanha – embora o Espaço Patrick Ribeiro não estivesse lotado. E deu uma precisa amostra do que será sua campanha ao Senado: “Deus (literalmente, a cada 25 segundos), pátria, família e liberdade”.





Em um dos muitos jingles executados, Flávio foi tratado como “o novo capitão”. Se o capitão é “novo”, a cartilha não é. Nos discursos, na estética e no clima de culto evangélico/eleitoral, estavam lá todos os elementos mais tradicionais do bolsonarismo, com destaque para a velha sobreposição entre religião e política, com o evento político convertido em espécie de ato de fé e a campanha eleitoral, numa cruzada “do bem contra o mal”, em nome de um Deus cujo nome foi pronunciado à exaustão.





A coluna gravou a fala de Maguinha, ouviu-a de novo e contou. Num discurso de 18 minutos, a pré-candidata ao Senado pronunciou a palavra “Deus” 43 vezes – além de “Cristo” uma vez e “Jesus” mais três vezes. Em média, a filha de Magno usou o substantivo próprio uma vez a cada 25 segundos de fala. Isso porque não incluímos na contagem o pronome Ele.





O próprio Flávio chegou a declamar três versículos da Bíblia, em momentos diferentes do discurso. Magno pregou como um pastor. O mestre de cerimônias de todo o evento, com duração total de três horas, foi um pastor que entrava e falava ao público em cada momento do show para apresentar quem falaria a seguir.





O discurso inteiro de Maguinha, diante de uma plateia amistosa e predominantemente evangélica, teve esse teor religioso. Segundo a pré-candidata, ela decidiu entrar na política para ser “um instrumento de Deus” e atendendo a um chamado direto d’Ele, assim como a Rainha Ester, no Velho Testamento – a comparação foi feita por ela.





Falando em reis e rainhas, em seus quase 20 minutos com o microfone na mão, Maguinha só mencionou um compromisso concreto, caso realmente chegue ao Senado: ajudar a derrubar Alexandre de Moraes, por ela chamado de “imperador”: “O único em um país do Ocidente”.





“O povo de bem vai dar uma resposta aos tiranos desta nação, àqueles que acham que estão acima do bem e do mal, àqueles que acham que são semideuses: Lula, Alexandre de Moraes e toda essa corja que aprisionou o Brasil”, disse ela para sua militância.





A ideia de impichar Moraes é de fato prioritária para o PL e o “bolsonarismo raiz” e esteve na ponta da língua de quase todos que discursaram no evento (incluindo Flávio e Magno).





É exatamente por isso que o partido dá tanta importância à eleição para o Senado desta vez, mais que em qualquer outro pleito. A Câmara Alta é a única que tem o poder de cassar ministros do Supremo por crimes de responsabilidade.





Para Maguinha, fazendo eco ao pai, “não existe democracia” no Brasil. “O Senado é o Poder que reequilibra a balança da democracia.”