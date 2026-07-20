Magnum periculum: os riscos, para Pazolini, da união com o PL, Flávio e Magno

A aliança do Republicanos com o PL no Espírito Santo é um fato. Lorenzo Pazolini declarou apoio a Flávio Bolsonaro para a Presidência e, por reciprocidade, ganhou o apoio do primeiro filho de Jair para ser governador do Espírito Santo. Um literalmente abraçou o outro, diante da claque bolsonarista, em encontro estadual do PL realizado em Vitória, no sábado (18).





Os benefícios desse casamento político-eleitoral para Pazolini foram amplamente examinados aqui. Mas a aliança colocada no dedo de Pazolini por Flávio e Magno Malta também pode esconder algumas armadilhas que podem se revelar lá na frente, no decorrer da campanha.





Comecemos pelo que salta aos olhos: as concessões feitas por Pazolini para garantir esse apoio do PL. Não foram poucas.





Desde o início das articulações, a meta prioritária do Republicanos (representado por seu presidente estadual, Erick Musso) sempre foi assegurar a presença do partido do clã Bolsonaro na coligação de Pazolini. Mais que o PSD, mais que a Federação União Progressista (que preferiu Ricardo Ferraço), mais que qualquer outro partido... A meta agora foi alcançada. Mas a que preço?





Para obter o apoio do PL de Magno Malta, presidente estadual da sigla, o Republicanos precisou atender a um leque de condicionantes apresentadas pelo senador. Atenção: não pela direção estadual do PL, por um grupo de dirigentes ou algo assim. Quando se trata do PL capixaba, há algumas décadas, a palavra de Magno é lei. A negociação foi direta com ele, individualmente, e era preciso convencê-lo. O que Magno pediu a Pazolini? Vejamos:





. A escalação de Maguinha Malta (PL), filha do senador, como primeira candidata ao Senado na coligação de Pazolini, com declaração explícita de apoio do candidato a governador – check





. Declaração explícita de apoio de Pazolini a Flávio para a Presidência, com empenho real na campanha do senador fluminense à Presidência – check





. Alinhamento com o discurso do PL, defesa incondicional de Jair Bolsonaro, reverberação das pautas prioritárias para o bolsonarismo – partially check (só parcialmente cumprido por Pazolini, pelo menos até o momento)





E o que é essa “agenda bolsonarista”? O que são as pautas prioritárias do PL representado por Magno?





Ora, tivemos uma perfeita amostra – e incluo aqui o próprio Pazolini, espectador privilegiado, de seu lugar no palco – no próprio evento de Flávio em Vitória, sobretudo no discurso de Magno Malta. Foi uma síntese do que há de mais radical na ideologia bolsonarista.





A nos pautarmos pela mente de Magno e de outras autoridades do PL, por “agenda bolsonarista”, você pode incluir de combate à “ideologia de gênero” à defesa da política armamentista indiscriminada de Jair Bolsonaro; da crença de que vacinas fazem mal à certeza de que as urnas eletrônicas são fraudadas; da “extirpação ad eternum” da esquerda (expressão usada por Magno no sábado) à veneração de Donald Trump; do “combate ao comunismo” (incluindo o chinês) à prisão do presidente Lula; da anistia geral aos condenados pelo 8 de janeiro e pela trama golpista ao impeachment de ministros do STF...





O impeachment de togados, aliás, sobretudo o de Alexandre de Moraes, foi a tecla mais surrada no evento, que, de resto, foi uma grande amostra também da sobreposição entre religião, fé e política, numa mistura de showmício gospel com culto eleitoral.





Em dado momento da fala de Magno (mix de discurso político com pregação de pastor), o senador chegou a expor exóticas teorias conspiratórias futebolísticas. O senador se disse convencido de que “não deixaram Neymar entrar em campo na Copa porque ele é cristão e conservador”, motivo pelo qual o perseguem; em compensação, era preciso torcer pela Argentina na final da Copa do Mundo, “porque Milei tem que ser reeleito”.





Esse é Magno Malta. É ele quem acaba de subir no palanque de Pazolini – e, com ele, todas essas ideias... Ideias, em sua maior parte, jamais reverberadas pelo próprio Pazolini, como deputado estadual, prefeito ou candidato.





Pazolini nunca se valeu de um discurso radical para ser eleito. Nunca nacionalizou suas campanhas, nem apostou na polarização ideológica, seja como candidato, seja como prefeito.





E é aqui que mora o primeiro grande questionamento:





Estará Pazolini realmente disposto a abraçar uma pauta tão radical, adotar (ainda que parcialmente) esse tipo de discurso na campanha e “nacionalizar” a esse ponto uma disputa estadual?





Uma coisa é, literalmente, abraçar Flávio e receber o seu abraço. Outra, bem diferente, é abraçar por inteiro essa agenda representada pelo presidenciável e, sobretudo, por seu pai.

No evento de sábado, Pazolini demonstrou cautela: apenas molhou os pés nessa água.





Em seus quatro minutos de fala, disse ter “muito em comum” com seus novos aliados eleitorais; sem falar diretamente em “impeachment de ministros”, fez uma breve menção ao Senado (o qual, segundo ele, “tem um papel primordial, de trazer equilíbrio entre as instituições”); declarou apoio a Maguinha e disse que, votando nela, os capixabas poderão “expressar a sua indignação com essas injustiças que estão acontecendo em nosso país”.





Mas o ex-prefeito preferiu usar a maior parte do seu tempo destacando outra pauta bem mais objetiva: os bons índices de Vitória no combate aos feminicídios e à violência contra a mulher.





Em bate-bola certamente combinado antes nos bastidores, sugeriu a Flávio que incorpore a seu plano de governo a iniciativa de Vitória – sugestão prontamente aceita, diante do público, pelo presidenciável do PL.