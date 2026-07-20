Vitória define regras para atividades esportivas nas praias

Escolas de beach tennis, canoa havaiana, futevôlei e outras atividades esportivas pagas passarão a seguir novas regras para funcionar nas praias de Vitória. Os empreendedores terão que cumprir alguns critérios para receber autorizações, entre esses o pagamento de uma taxa pelo uso do espaço público.





A nova norma, definida pelo Decreto nº 27.025 publicado na última quinta-feira (15), prevê ainda fiscalização com o intuito de garantir o livre acesso da população às praias.

Segundo o secretário de Governo de Vitória, Luciano Forrechi, a regulamentação foi elaborada para atender a uma exigência da Secretaria do Patrimônio da União (SPU), que determinou aos municípios a organização da exploração comercial das orlas.





"Nosso grande propósito é criar um ordenamento, organizar a praia para que as atividades econômicas convivam com o uso livre da população e garantir o desenvolvimento de forma organizada", afirma. O decreto abrange todas as modalidades esportivas que utilizam a faixa de areia.