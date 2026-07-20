Incêndio atinge madeireira em Santa Teresa

Para controlar o incêndio, as equipes retiraram o material de madeira prensada armazenado no galpão da serraria para uma área externa, com auxílio de uma pá mecânica operada por um civil. Enquanto o material era removido, os bombeiros realizavam o resfriamento para evitar que as chamas voltassem.





Após o combate, os responsáveis pela madeireira foram orientados a manter o monitoramento do material retirado, que ainda apresentava risco de voltar a entrar em combustão.





Segundo o Corpo de Bombeiros, no momento em que as equipes deixaram o local, não havia focos de fumaça no material e não houve necessidade de acionamento da perícia.