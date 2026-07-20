Incêndio atinge madeireira em Santa Teresa

Um incêndio atingiu parte de um galpão de uma madeireira na zona rural de Santa Teresa, na Região Serrana do Espírito Santo, na tarde de domingo (19). O combate às chamas foi realizado por equipes do Corpo de Bombeiros Militar e dos Bombeiros Voluntários de Santa Maria de Jetibá.
Durante a ocorrência, três moradores de residências próximas ao galpão foram encaminhados ao Hospital Municipal de Santa Teresa para avaliação médica após inalarem fumaça. Segundo os bombeiros, eles estavam em estado estável e sem ferimentos.
Para controlar o incêndio, as equipes retiraram o material de madeira prensada armazenado no galpão da serraria para uma área externa, com auxílio de uma pá mecânica operada por um civil. Enquanto o material era removido, os bombeiros realizavam o resfriamento para evitar que as chamas voltassem.
Após o combate, os responsáveis pela madeireira foram orientados a manter o monitoramento do material retirado, que ainda apresentava risco de voltar a entrar em combustão.
Segundo o Corpo de Bombeiros, no momento em que as equipes deixaram o local, não havia focos de fumaça no material e não houve necessidade de acionamento da perícia.