Mulheres são detidas com 57 itens furtados de farmácia em Cariacica

Cosméticos, chocolates e produtos de higiene pessoal, avaliados em R$ 1,1 mil, foram recuperados após terem sido furtados por duas mulheres em uma farmácia localizada na Avenida Expedito Garcia, em Cariacica, no último sábado (18).





Uma funcionária do estabelecimento procurou a Guarda Municipal, que fazia um patrulhamento preventivo na região, e informou as características das suspeitas, que posteriormente foram flagradas portando 57 itens do estabelecimento. Um homem, também suspeito de participação no furto, conseguiu fugir antes da abordagem.





Segundo a Prefeitura de Cariacica, as duas suspeitas foram conduzidas à 4ª Delegacia Regional de Cariacica para os procedimentos cabíveis, pois não portavam documentos de identificação. Os itens recuperados foram devolvidos ao representante do comércio.