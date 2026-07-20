Jovem fica ferida em acidente entre moto e carro na BR 101 em Anchieta

Uma motociclista de 22 anos ficou ferida em um acidente envolvendo um carro na manhã desta segunda-feira (20), no trevo de acesso a Piúma, em frente a uma lanchonete, no km 371 da BR 101, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo.
Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento da batida. O vídeo mostra o carro saindo da pista quando a motociclista atinge a traseira do veículo e cai na rodovia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima foi socorrida e encaminhada para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.
De acordo com a concessionária Ecovias Capixaba, a motociclista foi resgatada em estado médio de gravidade. Para o atendimento, foram mobilizados um veículo de inspeção, uma ambulância e um guincho da concessionária, além de equipes da PRF e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O acidente não provocou interdição do tráfego na rodovia.