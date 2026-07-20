Homem é morto a facadas em padaria de Linhares

Um homem de 42 anos morreu após ser esfaqueado dentro de uma padaria no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O crime ocorreu na manhã desta segunda-feira (20). A identidade da vítima não foi divulgada.
De acordo com a Polícia Militar (PM), a atendente da padaria relatou que a vítima entrou correndo no estabelecimento, sendo perseguida por um homem com uma faca na mão. Segundo a testemunha, o suspeito aproveitou o momento em que a vítima se desequilibrou no interior da padaria para golpeá-la. Após o crime, o homem fugiu a pé e não foi localizado. A vítima conseguiu caminhar até a parte externa do estabelecimento, onde caiu na calçada.
Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas a morte da vítima foi constatada no local. A Polícia Civil (PC) informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi detido, e detalhes da investigação não serão divulgados.
O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.