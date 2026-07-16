Sobrevivente de acidente na BR 259 em Colatina está em estado grave





Segundo a esposa do sobrevivente, Nadja Angra, o advogado passou inicialmente por uma cirurgia para tratar uma fratura exposta no fêmur. Porém, foi identificada uma hemorragia interna provocada por uma laceração no baço, que precisou ser removido. Agora, ele está sedado e intubado. "Mesmo estando estável, ele ainda está em estado grave, sem possibilidade de transferência", conta a esposa.





Geanderson, José e sua esposa viajavam para uma audiência em Minas Gerais quando o carro em que estavam colidiu com um caminhão. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência se deu no km 70 da rodovia, na altura do distrito de Itapina. A seccional estadual da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES) publicou uma nota de pesar para José nas redes sociais, lamentando a morte do advogado.