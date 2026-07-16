Sobrevivente de acidente na BR 259 em Colatina está em estado grave

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Uma câmera de segurança utilizada pelo tráfico no bairro Inhanguetá, em Vitória, foi descoberta pela Guarda Civil Municipal nesta quinta-feira (16). Após identificar o equipamento instalado em um poste, os agentes fizeram a retirada.
Segundo a Guarda, a câmera integrava um sistema clandestino para monitorar, em tempo real, a movimentação de moradores e das forças de segurança.
A ação faz parte da força-tarefa para recuperar áreas públicas onde facções criminosas utilizam a intimidação para exercer o controle territorial. Somente nos últimos dois meses, a equipe já removeu símbolos relacionados ao crime organizado de ruas da Capital.
869 pinos de cocaína e mais 2,3 quilos da droga, além de quatro quilos de crack foram apreendidos em uma propriedade rural de Iguape, em Guarapari, na quarta-feira (15). Um jovem de 18 anos foi preso e, segundo a Polícia Militar, afirmou ser gerente do tráfico no bairro Jabaraí.
A ação começou após uma denúncia de que a propriedade era usada para armazenar drogas e armas. Com a ajuda do cão farejador Lobo, os policiais localizaram os entorpecentes escondidos em um tonel azul.
O jovem foi levado para a Delegacia Regional de Guarapari, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado ao sistema prisional.
Um advogado e a esposa dele morreram no acidente entre um carro e um caminhão, na BR-259, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (16). A seccional estadual da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES) publicou uma nota de pesar nas redes sociais lamentando a morte de José Peres de Araújo, que teve o óbito confirmado no local.
De acordo com o presidente da 1ª Subseção da OAB em Colatina, Luciano Caetano Bonjardim, a outra vítima fatal do acidente foi a esposa de José. Luciano também confirmou, por meio das redes sociais, que o sobrevivente da colisão é também um advogado.
Trata-se de Geanderson Godoi, que foi resgatado em meio às ferragens e encaminhado ao Hospital Sílvio Ávidos.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o acidente ocorreu no km 70 da BR-259, na altura do distrito de Itapina. A colisão, entre o carro em que estavam e um caminhão, fez com que José e sua esposa morressem no local. O advogado sobrevivente foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros em meio às ferragens.
Um casal morreu e um homem foi hospitalizado após uma colisão entre um caminhão e um carro em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O acidente ocorreu no km 70 da BR-259, na altura do distrito de Itapina, na manhã desta quinta-feira (16).
Segundo o Corpo de Bombeiros, as duas mortes ocorreram no local. A terceira vítima, um homem de 36 anos, ficou presa às ferragens do carro. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o sobrevivente foi resgatado pelos bombeiros e encaminhado em viatura ao Hospital Estadual Sílvio Ávidos.
Os corpos das duas vítimas fatais foram levados à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina.
A Avenida Desembargador Gilson Mendonça, em Gurigica, Vitória, será interditada entre as ruas Jolindo Gagno e Desembargador Ernesto da Silva Guimarães, da próxima segunda-feira (20) até sexta-feira (24). Por conta disso, o tráfego de veículos será desviado para vias alternativas e haverá sinalização no local.
Segundo a Cesan (Companhia Espírito-Santense de Saneamento), a interdição será necessária para a execução das obras da nova Elevatória de Água de Gurigica, que abastecerá o Reservatório de São Benedito. A obra visa melhorar o abastecimento de mais de 30 mil moradores dos bairros Consolação, Gurigica, São Benedito, Itararé, Bonfim e Bairro da Penha, além das comunidades de Jaburu, Constantino, Floresta e Engenharia.
A companhia informou ainda que os trabalhos serão realizados das 8h às 17h e não afetarão o abastecimento de água na região.
Uma mulher de 29 anos foi morta a tiros na presença da filha de 11 anos no Centro de Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (16). Segundo a Polícia Militar, Jaqueline de Jesus Santos Vieira saiu de casa em uma moto elétrica para deixar as filhas com a babá antes de seguir para o trabalho, quando foi surpreendida por um homem armado. Ela foi atingida por dois tiros na cabeça.
De acordo com a PM, uma das crianças já havia entrado na residência da babá, enquanto a outra ainda estava com a mãe no momento do ataque. A menina não foi ferida. Informações preliminares apontam que o atirador já aguardava a chegada de Jaqueline ao local. pós os disparos, ele fugiu e, até o momento, não havia sido identificado.
A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Sooretama.
Cinco homens foram presos por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas durante a Operação Cidade Limpa II, realizada na manhã desta quinta-feira (16), em Guaçuí, na Região do Caparaó do Espírito Santo. A ação também resultou na apreensão de drogas, dinheiro e câmeras de videomonitoramento que, segundo a Polícia Civil, eram utilizadas para monitorar a movimentação das forças de segurança.
A operação foi coordenada pela Delegacia de Guaçuí, com apoio de delegacias de municípios vizinhos e da Polícia Militar. Ao todo, cerca de 60 policiais cumpriram mandados judiciais nos bairros Vila dos Professores, Vale do Sol, São José e Antônio Francisco Moreira.
De acordo com a delegada de Guaçuí, Yasmin Fassarella, as investigações tiveram início em maio deste ano e identificaram uma estrutura organizada de tráfico de drogas. Segundo ela, os investigados instalaram câmeras em vias públicas para acompanhar a chegada das equipes policiais e tentar evitar abordagens.
Durante a operação, dois dos cinco presos foram flagrados com entorpecentes em suas residências. Os policiais apreenderam três câmeras de videomonitoramento, cerca de R$ 4 mil em dinheiro, 1,7 quilo de maconha, porções de haxixe e materiais utilizados na preparação, mistura e embalagem de drogas.
Os suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Guaçuí e, posteriormente, serão levados ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça.
Um incêndio em um terreno localizado nos fundos da Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Basileia, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, danificou a tubulação e o reservatório de água que abastecem a unidade. Com isso, a prefeitura suspendeu os atendimentos desta quinta-feira (16).
A moradora Gilda Ozório, que tinha uma consulta agendada, foi à UBS sem saber da suspensão dos atendimentos. “Cheguei e está fechado. Tinha consulta hoje e não sabia que estava fechado. Fiquei triste, pois tirei o dia para vir. Estou precisando e agora é esperar abrir”, relatou Gilda, em entrevista à repórter Mariana Couto, da TV Gazeta Sul.
À tarde, a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim informou que os reparos necessários foram realizados e que os atendimentos serão retomados na sexta-feira (17).
Mais de dois anos após ser destruída em um acidente envolvendo uma carreta, a passarela da BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, começou a ser demolida na quarta-feira (15). Segundo a Ecovias Capixaba, a retirada dos destroços deve durar cerca de 30 dias e exige a interdição de um trecho da pista marginal.
A estrutura foi atingida em fevereiro de 2024 por uma carreta que transportava uma retroescavadeira. Ao passar sob a passarela, a alça da máquina colidiu com a estrutura, provocando o desabamento de grande parte dela.
Durante a demolição, motoristas que seguem em direção a São Mateus pela pista marginal à direita encontram o trecho interditado. O tráfego permanece liberado pela pista central, tanto no sentido Centro de Linhares quanto em direção a Vitória. A concessionária orienta os condutores a utilizarem a pista central durante a execução dos trabalhos.
A travessia de pedestres continua sendo realizada pelas faixas existentes no local. De acordo com a Prefeitura de Linhares, a passarela já não atendia ao interesse público e o município estuda novos projetos para a travessia, com o objetivo de oferecer mais segurança e melhorar a mobilidade dos pedestres.
Um jovem de 26 anos foi baleado dentro de um carro em Nova Carapina II, na Serra, na noite de quarta-feira (15). Ele estava armado, chegou a trocar tiros com os suspeitos e conseguiu se esconder no quintal de uma casa. Um vídeo gravado por testemunhas mostra as marcas dos disparos no veículo (veja acima).
O jovem relatou aos policiais que estava transitando pela rua quando foi alvo dos tiros. Ele revidou e, após ser baleado, conseguiu se esconder no quintal de uma residência, onde foi localizado pela Polícia Militar.
Ele foi atingido no punho, no dorso, na coxa e no ombro, e foi encaminhado para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, onde ficou internado sob escolta, já que estava com uma pistola.
A Polícia Civil informou que o jovem baleado foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e será encaminhado ao sistema prisional assim que receber alta médica. O caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra.
*Com informações da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta