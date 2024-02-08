Trator em carreta derruba passarela e interdita BR 101 em Linhares

A alça de uma das duas retroescavadeiras (tratores equipados) que estavam sendo transportadas por uma carreta atingiu a passarela no km 149 da BR 101, na região central de Linhares , na noite desta quarta-feira (7), por volta das 21h. Com o impacto da batida, a estrutura foi ao chão. A rodovia chegou a ficar totalmente interditada, mas teve uma pista na via marginal liberada, por volta das 6h desta quinta-feira (8), para quem segue com destino a Vitória

Por volta das 9h, a faixa 1 da pista marginal para quem segue no sentido Bahia também foi liberada. A faixa 2 permaneceu bloqueada para reparo no pavimento e por volta das 9h50 o quilômetro 149 da BR 101 foi totalmente liberado após mais de 13 horas de interdição.

A Eco101 explicou que equipes da concessionária trabalharam na retirada das estruturas para liberar as pistas com segurança. Segundo a concessionária, a faixa 2 permaneceu interditada para que as equipes trabalhassem na retirada das estruturas e liberassem a pista em segurança.

A Polícia Militar confirmou a reportagem de A Gazeta que pessoas ficaram feridas no local. Um deles é um ciclista que passava pela estrutura quando a retroescavadeira bateu. A Eco101 confirmou que uma pessoa foi levada com ferimentos a um hospital da região.

Em gravação feita por câmera de videomonitoramento é possível ver quando a lança da retroescavadeira à frente bate na construção levando toda a passarela ao chão (veja vídeo acima). O veículo ainda transportava outra máquina. No sentido contrário, uma carreta também foi atingida pela passarela.

A lança da primeira retroescavadeira levada pela carreta atingiu a passarela, que foi ao chão em Linhares Crédito: Leitor | A Gazeta

O prefeito de Linhares, Bruno Marianelli, informou, por meio de publicação em rede social, que toda a estrutura da administração central do município está à disposição da PRF.

"Nossas equipes de saúde, assistência social e segurança estão a postos para todo o suporte que o caso requer. Temos a informação de uma vítima em estado grave e a nossa prioridade é salvar a sua vida. Pedimos a todos que colaborem com o trabalho das equipes de segurança, evitando o acesso ao local do acidente.", completou o prefeito.

A Eco101 destacou que estiveram no local carros de ambulância, guincho e viatura de inspeção para atender a ocorrência. O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) também atendem a ocorrência.

A EDP, responsável pela distribuição de energia elétrica na região, informou, por sua vez, que uma equipe técnica foi imediatamente acionada e identificou que não houve danos à rede elétrica no local.

Passarela cai após ser atingida por trator, em Linhares

Procurada, a empresa Serranalog Transportes LTDA, responsável pelo veículo, lamentou, em nota, o acidente ocorrido e se solidarizou com a população local e com o ferido, ao qual já está prestando o devido auxílio. Segundo a empresa, a carga possuía como destino a cidade de Eunápolis, na Bahia.

"A empresa ainda está analisando os fatos e buscando esclarecimentos quanto ao ocorrido, para que possa, assim, tomar as providências cabíveis. Contudo, reafirma seu compromisso nos serviços prestados, e que os veículos e motoristas da frota obedecem às normas de trânsito e segurança impostas pela legislação, de modo que o transporte do equipamento estava regular", comunicou.