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Turismo

Aeroporto de Vitória deve receber primeiro voo direto da Argentina em outubro

Para estimular a vinda de turistas estrangeiros para o Espírito Santo, será realizada uma viagem-teste direta entre Vitória e Buenos Aires no final de outubro

Publicado em 12 de Junho de 2026 às 18:22

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

12 jun 2026 às 18:22
Aeroporto de Vitória
Voo direto internacional está mais próximo de ser realizado no Aeroporto de Vitória Fernando Madeira

O aguardado voo direto internacional a pousar no Aeroporto de Vitória está mais próximo de acontecer. Está prevista para o final de outubro a realização de um viagem-teste direta entre Vitória e Buenos Aires, na Argentina, trazendo turistas do país vizinho principalmente para conhecerem cidades como Guarapari, Anchieta, Vila Velha, além da própria Capital do Espírito Santo.


O avião, que deve operar entre os dias 17 e 24 de outubro ou de 18 a 25 de outubro, faz parte de uma estratégia para consolidar o Estado como destino internacional e suprir uma demanda de passageiros que hoje precisam fazer conexões em São Paulo ou no Rio de Janeiro tanto para chegar quanto para sair do Espírito Santo. 


A ideia é trazer o avião com turistas argentinos e fazer o retorno com capixabas que desejam visitar o país vizinho. O voo seria fretado de uma das companhias aéreas que fazem a rota.


O secretário de Turismo de Guarapari, Fernando Otávio Campos Silva, detalhou que o caminho para a realização deste voo direto começou a ser elaborado no ano passado com uma ação de prospecção liderada pelo Sebrae e pela Secretaria de Estado do Turismo (Setur), tendo a participação da Fecomércio e da Prefeitura de Guarapari


Durante a Feira Internacional da Argentina, percebeu-se que o Espírito Santo era um destino praticamente desconhecido para os estrangeiros. E, com isso, foram se intensificando as ações para apresentar o Estado como destino turístico.


Neste ano, o Estado recebeu, durante a ES Tour, no mês passado, um grupo de 14 agentes turísticos argentinos que visitaram cidades da Grande Vitória e também Anchieta. Na ocasião, o presidente da Embratur, Bruno Reis, já havia adiantando que o voo direto internacional no Aeroporto de Vitória estava mais próximo


Inclusive, o Aeroporto de Vitória realizou recentemente o primeiro voo direto internacional, só que com um avião do tipo jatinho, que também teve como destino a capital argentina.


Em 2018, a Gol chegou a anunciar a criação de uma rota Vitória - Buenos Aires. Mas o voo não saiu do papel. 

ES sendo vendido na Argentina

A virada de chave, segundo Fernando Otávio, ocorreu quando a Princípios, uma das maiores operadoras de turismo da Argentina, realizou visitas técnicas em solo capixaba e decidiu eleger o Espírito Santo como seu novo destino brasileiro para este ano. 


Atualmente, hotéis de Vitória, Vila Velha, Guarapari e Anchieta já figuram nas "prateleiras" de vendas da operadora, com pacotes já para o próximo mês de julho, mas ainda com escalas. 


A estratégia de promoção incluiu roadshows em quatro regiões emissoras da Argentina, alcançando mais de 325 agentes de viagens que foram apresentados aos destinos capixabas e também à rede hoteleira. 


De acordo com Fernando Otávio, a construção da demanda é o diferencial desta iniciativa em relação a tentativas do passado. "Estão se construindo a demanda e o desejo, inclusive pelo voo direto".


Economicamente, o potencial é robusto na avaliação do secretário. Ele conta que, em 2025, 4.175 capixabas viajaram para a Argentina via conexão, o que seria suficiente para lotar 22 aviões saindo diretamente de Vitória. 


O objetivo agora é equilibrar essa balança. O mercado argentino envia anualmente 3,5 milhões de turistas ao Brasil. O desafio apontado por Fernando Otávio é conquistar 2% desse montante, o que representaria 70 mil turistas argentinos por ano no Espírito Santo.


O secretário destaca que o Estado possui diferenciais competitivos fundamentais, como a segurança, a limpeza das praias e a infraestrutura logística, mencionando que Guarapari é o único destino nacional com acesso com pista duplicada diretamente do aeroporto. Ele enfatiza a importância da internacionalização para o fortalecimento da imagem do Estado.


"Todo o destino internacional é cobiçado pelo nacional. Se a gente consegue trazer o turismo internacional, ajuda a trazer o nacional para cá", afirma.


A expectativa é que o sucesso desse voo teste em outubro abra caminho para viagens aéreas sazonais e, futuramente, uma linha definitiva, integrando também a indústria capixaba por meio de exposições comerciais em Buenos Aires.

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