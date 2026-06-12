Aeroporto de Vitória deve receber primeiro voo direto da Argentina em outubro

O aguardado voo direto internacional a pousar no Aeroporto de Vitória está mais próximo de acontecer. Está prevista para o final de outubro a realização de um viagem-teste direta entre Vitória e Buenos Aires, na Argentina, trazendo turistas do país vizinho principalmente para conhecerem cidades como Guarapari, Anchieta, Vila Velha, além da própria Capital do Espírito Santo.





O avião, que deve operar entre os dias 17 e 24 de outubro ou de 18 a 25 de outubro, faz parte de uma estratégia para consolidar o Estado como destino internacional e suprir uma demanda de passageiros que hoje precisam fazer conexões em São Paulo ou no Rio de Janeiro tanto para chegar quanto para sair do Espírito Santo.





A ideia é trazer o avião com turistas argentinos e fazer o retorno com capixabas que desejam visitar o país vizinho. O voo seria fretado de uma das companhias aéreas que fazem a rota.





O secretário de Turismo de Guarapari, Fernando Otávio Campos Silva, detalhou que o caminho para a realização deste voo direto começou a ser elaborado no ano passado com uma ação de prospecção liderada pelo Sebrae e pela Secretaria de Estado do Turismo (Setur), tendo a participação da Fecomércio e da Prefeitura de Guarapari.





Durante a Feira Internacional da Argentina, percebeu-se que o Espírito Santo era um destino praticamente desconhecido para os estrangeiros. E, com isso, foram se intensificando as ações para apresentar o Estado como destino turístico.



Neste ano, o Estado recebeu, durante a ES Tour, no mês passado, um grupo de 14 agentes turísticos argentinos que visitaram cidades da Grande Vitória e também Anchieta. Na ocasião, o presidente da Embratur, Bruno Reis, já havia adiantando que o voo direto internacional no Aeroporto de Vitória estava mais próximo.





Inclusive, o Aeroporto de Vitória realizou recentemente o primeiro voo direto internacional, só que com um avião do tipo jatinho, que também teve como destino a capital argentina.





Em 2018, a Gol chegou a anunciar a criação de uma rota Vitória - Buenos Aires. Mas o voo não saiu do papel.