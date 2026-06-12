Aeroporto de Vitória deve receber primeiro voo direto da Argentina em outubro

O aguardado voo direto internacional a pousar no Aeroporto de Vitória está mais próximo de acontecer. Está prevista para o final de outubro a realização de um viagem-teste direta entre Vitória e Buenos Aires, na Argentina, trazendo turistas do país vizinho principalmente para conhecerem cidades como Guarapari, Anchieta, Vila Velha, além da própria Capital do Espírito Santo.
O avião, que deve operar entre os dias 17 e 24 de outubro ou de 18 a 25 de outubro, faz parte de uma estratégia para consolidar o Estado como destino internacional e suprir uma demanda de passageiros que hoje precisam fazer conexões em São Paulo ou no Rio de Janeiro tanto para chegar quanto para sair do Espírito Santo.
A ideia é trazer o avião com turistas argentinos e fazer o retorno com capixabas que desejam visitar o país vizinho. O voo seria fretado de uma das companhias aéreas que fazem a rota.
O secretário de Turismo de Guarapari, Fernando Otávio Campos Silva, detalhou que o caminho para a realização deste voo direto começou a ser elaborado no ano passado com uma ação de prospecção liderada pelo Sebrae e pela Secretaria de Estado do Turismo (Setur), tendo a participação da Fecomércio e da Prefeitura de Guarapari.
Durante a Feira Internacional da Argentina, percebeu-se que o Espírito Santo era um destino praticamente desconhecido para os estrangeiros. E, com isso, foram se intensificando as ações para apresentar o Estado como destino turístico.
Neste ano, o Estado recebeu, durante a ES Tour, no mês passado, um grupo de 14 agentes turísticos argentinos que visitaram cidades da Grande Vitória e também Anchieta. Na ocasião, o presidente da Embratur, Bruno Reis, já havia adiantando que o voo direto internacional no Aeroporto de Vitória estava mais próximo.
Inclusive, o Aeroporto de Vitória realizou recentemente o primeiro voo direto internacional, só que com um avião do tipo jatinho, que também teve como destino a capital argentina.
Em 2018, a Gol chegou a anunciar a criação de uma rota Vitória - Buenos Aires. Mas o voo não saiu do papel.
ES sendo vendido na Argentina
A virada de chave, segundo Fernando Otávio, ocorreu quando a Princípios, uma das maiores operadoras de turismo da Argentina, realizou visitas técnicas em solo capixaba e decidiu eleger o Espírito Santo como seu novo destino brasileiro para este ano.
Atualmente, hotéis de Vitória, Vila Velha, Guarapari e Anchieta já figuram nas "prateleiras" de vendas da operadora, com pacotes já para o próximo mês de julho, mas ainda com escalas.
A estratégia de promoção incluiu roadshows em quatro regiões emissoras da Argentina, alcançando mais de 325 agentes de viagens que foram apresentados aos destinos capixabas e também à rede hoteleira.
De acordo com Fernando Otávio, a construção da demanda é o diferencial desta iniciativa em relação a tentativas do passado. "Estão se construindo a demanda e o desejo, inclusive pelo voo direto".
Economicamente, o potencial é robusto na avaliação do secretário. Ele conta que, em 2025, 4.175 capixabas viajaram para a Argentina via conexão, o que seria suficiente para lotar 22 aviões saindo diretamente de Vitória.
O objetivo agora é equilibrar essa balança. O mercado argentino envia anualmente 3,5 milhões de turistas ao Brasil. O desafio apontado por Fernando Otávio é conquistar 2% desse montante, o que representaria 70 mil turistas argentinos por ano no Espírito Santo.
O secretário destaca que o Estado possui diferenciais competitivos fundamentais, como a segurança, a limpeza das praias e a infraestrutura logística, mencionando que Guarapari é o único destino nacional com acesso com pista duplicada diretamente do aeroporto. Ele enfatiza a importância da internacionalização para o fortalecimento da imagem do Estado.
"Todo o destino internacional é cobiçado pelo nacional. Se a gente consegue trazer o turismo internacional, ajuda a trazer o nacional para cá", afirma.
A expectativa é que o sucesso desse voo teste em outubro abra caminho para viagens aéreas sazonais e, futuramente, uma linha definitiva, integrando também a indústria capixaba por meio de exposições comerciais em Buenos Aires.