Aeroporto de Vitória inicia nova operação que agiliza voos executivos internacionais

Poucos meses depois de ser liberado para fazer imigração de tripulação de jatos executivos internacionais, o Aeroporto de Vitória realizou nesta quarta-feira (6) o primeiro processo completo de migração de tripulantes e passageiros. O avião saiu de Vitória com destino a Buenos Aires, na Argentina, sem necessidade de fazer escala em outros estados para o processo migratório, como era necessário antes.





Segundo a Zurich Airport Brasil, que administra o terminal capixaba, a operação envolveu dois tripulantes e cinco passageiros, com destino a Buenos Aires, e teve todos os procedimentos migratórios concluídos no próprio aeroporto.





Além dos funcionários da concessionária, a Polícia Federal e a Receita Federal acompanharam o processo, que foi finalizado em cerca de 20 minutos.





A realização do procedimento marca a entrada em funcionamento do serviço que habilita o Aeroporto de Vitória a realizar a migração de tripulações de jatos executivos internacionais.





Até então, mesmo quando o desembarque ou embarque ocorria no Espírito Santo, as aeronaves eram obrigadas a se deslocar para outros estados para a realização do processo de migração da tripulação, o que aumentava custos operacionais e ampliava o tempo em casos de nacionalização de jatos.





“O início desse serviço reforça o papel estratégico do Aeroporto de Vitória no desenvolvimento econômico do Espírito Santo, ao oferecer uma operação mais eficiente e competitiva para a aviação executiva internacional”, afirma Ricardo Gesse, CEO da Zurich Airport Brasil.