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Inédito

Aeroporto de Vitória inicia nova operação que agiliza voos executivos internacionais

Início da migração de tripulação elimina escalas em outros aeroportos do Brasil e reforça a eficiência do terminal capixaba

Publicado em 06 de Maio de 2026 às 14:43

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

06 mai 2026 às 14:43
Primeiro processo de migração no Aeroporto de Vitória
Primeiro processo de migração no Aeroporto de Vitória foi realizado nesta quarta-feira (6). Vitoria Airport/Divulgação

Poucos meses depois de ser liberado para fazer imigração de tripulação de jatos executivos internacionais, o Aeroporto de Vitória realizou nesta quarta-feira (6) o primeiro processo completo de migração de tripulantes e passageiros. O avião saiu de Vitória com destino a Buenos Aires, na Argentina, sem necessidade de fazer escala em outros estados para o processo migratório, como era necessário antes. 


Segundo a Zurich Airport Brasil, que administra o terminal capixaba, a operação envolveu dois tripulantes e cinco passageiros, com destino a Buenos Aires, e teve todos os procedimentos migratórios concluídos no próprio aeroporto. 


Além dos funcionários da concessionária, a Polícia Federal e a Receita Federal acompanharam o processo, que foi finalizado em cerca de 20 minutos.


A realização do procedimento marca a entrada em funcionamento do serviço que habilita o Aeroporto de Vitória a realizar a migração de tripulações de jatos executivos internacionais. 


Até então, mesmo quando o desembarque ou embarque ocorria no Espírito Santo, as aeronaves eram obrigadas a se deslocar para outros estados para a realização do processo de migração da tripulação, o que aumentava custos operacionais e ampliava o tempo em casos de nacionalização de jatos.


“O início desse serviço reforça o papel estratégico do Aeroporto de Vitória no desenvolvimento econômico do Espírito Santo, ao oferecer uma operação mais eficiente e competitiva para a aviação executiva internacional”, afirma Ricardo Gesse, CEO da Zurich Airport Brasil.

Jato executivo vindo de Buenos Aires passou pelo processo de migração em Vitória
Jato executivo vindo de Buenos Aires passou pelo processo de migração em Vitória. Vitória Airport/Divulgação

Liderança em importação de aeronaves

O Espírito Santo é hoje o principal terminal de importação de aeronaves executivas do Brasil, concentrando cerca de 83% das importações de aviões e helicópteros realizadas no país. Somente no ano passado, 406 aeronaves foram nacionalizadas no Aeroporto de Vitória.


Com a nova estrutura em funcionamento, operadores e importadores passam a contar com reduções significativas de custos, incluindo taxas aeroportuárias de pouso, permanência e decolagem, além da diminuição do tempo de afretamento das aeronaves.

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