Aeroporto de Vitória inicia nova operação que agiliza voos executivos internacionais

Poucos meses depois de ser liberado para fazer imigração de tripulação de jatos executivos internacionais, o Aeroporto de Vitória realizou nesta quarta-feira (6) o primeiro processo completo de migração de tripulantes e passageiros. O avião saiu de Vitória com destino a Buenos Aires, na Argentina, sem necessidade de fazer escala em outros estados para o processo migratório, como era necessário antes.
Segundo a Zurich Airport Brasil, que administra o terminal capixaba, a operação envolveu dois tripulantes e cinco passageiros, com destino a Buenos Aires, e teve todos os procedimentos migratórios concluídos no próprio aeroporto.
Além dos funcionários da concessionária, a Polícia Federal e a Receita Federal acompanharam o processo, que foi finalizado em cerca de 20 minutos.
A realização do procedimento marca a entrada em funcionamento do serviço que habilita o Aeroporto de Vitória a realizar a migração de tripulações de jatos executivos internacionais.
Até então, mesmo quando o desembarque ou embarque ocorria no Espírito Santo, as aeronaves eram obrigadas a se deslocar para outros estados para a realização do processo de migração da tripulação, o que aumentava custos operacionais e ampliava o tempo em casos de nacionalização de jatos.
“O início desse serviço reforça o papel estratégico do Aeroporto de Vitória no desenvolvimento econômico do Espírito Santo, ao oferecer uma operação mais eficiente e competitiva para a aviação executiva internacional”, afirma Ricardo Gesse, CEO da Zurich Airport Brasil.
Liderança em importação de aeronaves
O Espírito Santo é hoje o principal terminal de importação de aeronaves executivas do Brasil, concentrando cerca de 83% das importações de aviões e helicópteros realizadas no país. Somente no ano passado, 406 aeronaves foram nacionalizadas no Aeroporto de Vitória.
Com a nova estrutura em funcionamento, operadores e importadores passam a contar com reduções significativas de custos, incluindo taxas aeroportuárias de pouso, permanência e decolagem, além da diminuição do tempo de afretamento das aeronaves.
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