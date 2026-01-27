Voos internacionais: Aeroporto de Vitória liberado para fazer imigração

Aeronave executiva no pátio do Aeroporto de Vitória. Crédito: Divulgação/Zurich Airport

O Aeroporto de Vitória está liberado para realizar o processo de imigração de tripulações de jatos executivos internacionais. Era um desejo antigo das empresas do comércio internacional - o Espírito Santo é a maior porta de entrada de aeronaves executivas do Brasil - e, claro, da Zurich Airport Brasil, concessionária responsável pelo terminal capixaba, que pretende incrementar o transporte de carga por Vitória. O serviço também vale para passageiros que estiverem saindo de Vitória rumo ao exterior.

Até agora, mesmo desembarcando no Espírito Santo, as aeronaves importadas (grande parte vêm dos Estados Unidos) eram obrigadas a realizar escalas em outros estados para que a tripulação passasse pelos procedimentos migratórios, o que encarecia a operação e alongava o cronograma de nacionalização. A nova operação envolve Receita Federal, Polícia Federal, Anvisa, Vigiagro e Agência Nacional de Aviação Civil.

“Essa conquista traz mais eficiência, competitividade e previsibilidade para importadores e operadores da aviação executiva. O Aeroporto de Vitória passa a oferecer uma solução completa e em sintonia com a missão da Zurich Airport Brasil de promover o desenvolvimento das regiões onde atua”, afirma Ricardo Gesse, CEO da Zurich Airport Brasil.

O Espírito Santo é o principal terminal de importação de aeronaves executivas do Brasil, concentrando cerca de 83% das importações de aviões e helicópteros. Em 2025, 245 aeronaves foram nacionalizadas por aqui. “Este é um avanço estratégico para a competitividade do Espírito Santo. A medida atende a uma demanda histórica do setor e elimina um gargalo que encarecia as operações. Com a nova estrutura, Vitória passa a oferecer uma operação mais completa e ágil, fortalecendo a atratividade do Estado para aeronaves de maior autonomia e bens de alto valor agregado. Pelo Comitê de Aeronaves, o Sindiex integra empresas, poder público e concessionária, garantindo avanços que reforçam o comércio exterior capixaba”, afirma Luiz Fernando Braga, diretor do Sindicato do Comércio de Exportação e Importação do Espírito Santo (Sindiex) e coordenador do Comitê de Aeronaves.

Com a nova estrutura o setor economizará com taxas aeroportuárias (pouso, permanência e decolagem) e reduzirá o tempo de afretamento das aeronaves. Ou seja, mais competitividade para o negócio.

O objetivo da Zurich é, no médio e longo prazos, atrair mais projetos logísticos e operacionais, incluindo voos internacionais de carga.

A Gazeta integra o Saiba mais