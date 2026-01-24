Fundo do ES praticamente dobra de tamanho com BTG no negócio

Usina de energia solar instalada em uma propriedade rural. Crédito: ME Energia Solar/Divulgação

O governo do Espírito Santo e o banco BTG Pactual assinam, na próxima terça-feira (27), no Palácio Anchieta, o acordo para que a instituição financeira faça a gestão do Fundo de Descarbonização do Estado. O BTG foi escolhido via licitação, em julho do ano passado, e, após a fase de diligências, vai assumir a operação. A grande novidade é que o banco vai levantar R$ 400 milhões para o fundo, chegando a um montante total de R$ 900 milhões, quase o dobro dos R$ 500 milhões aportados inicialmente pelo governo capixaba via Fundo Soberano (mantido com parte dos recursos de royalties do petróleo recebidos pelo governo capixaba).

É a primeira vez que as investidas feitas via Fundo Soberano recebem recursos de um terceiro. As outras duas foram em um fundo, de R$ 250 milhões, voltado para aportes em startups, lançado em 2022, e o segundo, de 2024, focou em indústrias e também aportou R$ 250 milhões. O Estado já vinha querendo atrair interessados, como grandes empresas privadas e BNDES, mas só agora o dinheiro novo de fato vai entrar.

Os detalhes de como serão utilizados os recursos serão apresentados na terça-feira pelos executivos do banco, mas a ideia original é empurrar projetos de energia renovável (eólica, solar e outras), eficiência energética, produção de biogás/biometano, produção de biomassa/biocombustíveis, tecnologias limpas de produção industrial, projetos de restauração florestal e implantação de práticas agrícolas sustentáveis no território capixaba.

Este é mais um passo do BTG dentro do Espírito Santo. A Eneva, que tem o BTG como sócio, possui três termelétricas no Estado, o BTG é dono da Sertrading, uma das maiores plataformas de comércio exterior com atuação no Espírito Santo, e a instituição financeira ainda tem participação acionária na Apex Partners e em galpões logísticos da Grande Vitória.

