BTG vai gerir fundo de pelo menos R$ 500 milhões no Espírito Santo

O BTG Pactual Asset Management venceu a licitação feita pelo Bandes (Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo) e vai ser o responsável pela gestão do Fundo de Descarbonização do Espírito Santo. O resultado saiu no começo da tarde desta quarta-feira (30). O BTG venceu a Régia Capital e a Vinci Gestora de Recursos.