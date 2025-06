André Esteves, do BTG, quer investir mais no ES e mira Aracruz

André Esteves, dono do banco BTG, discursa em evento no ES. Crédito: Mônica Zorzanelli/Divulgação Sertrading

André Esteves, dono do BTG Pactual, maior banco de investimentos da América Latina, esteve, nesta quarta-feira (11), no Espírito Santo, para a inauguração do centro automotivo da Sertrading, em Cariacica, e para um almoço com investidores e eventuais parceiros no Estado. Ele elogiou o cenário capixaba e listou as oportunidades que enxerga por aqui.

“Estamos falando de um Estado com dívida líquida negativa. A gestão do Espírito Santo não observa matiz político, isso é muito importante. Acredito muito no Brasil, vejo um enorme terreno fértil, ainda mais no Espírito Santo. Olhando mais para o Estado, enxergo muito espaço para investimentos em energia, principalmente no gás natural, energia de base futura no Brasil. Mais termelétricas a gás e até um terminal portuário de GNL (Gás Natural Liquefeito). Estamos analisando”, disse Esteves durante o evento da Sertrading.

Saindo do papel, o que não deve tardar, os aportes serão via Eneva, maior operadora privada de gás natural do país. O BTG é dono de 48% da companhia. Aracruz e região, que têm área disponível e portos, são vistos com bons olhos. Nesta quarta-feira (11), Esteves sobrevoou a região, ao lado do governador Renato Casagrande, e obteve informações sobre o Porto da Imetame. A Eneva, em 2024, assumiu as três termelétricas capixabas construídas pelo BTG: duas em Linhares e uma em Viana.

“Já possui grandes investimentos no Estado, conhece bem o Espírito Santo e está com enorme apetite para investimentos nessa área de infraestrutura de energia”, disse o vice-governador Ricardo Ferraço, que participou das agendas com Esteves.

