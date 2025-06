As reuniões de André Esteves, do BTG, no Espírito Santo

O presidente do BTG Pactual, André Esteves. Crédito: Ronny Santos/Folhapress

O banqueiro André Esteves, dono do BTG Pactual, um dos mais hábeis homens de negócios do Brasil, virá ao Espírito Santo nesta quarta-feira (11). Pela manhã, estará em Cariacica, na Rodovia do Contorno, inaugurando o centro automotivo da Sertrading, uma das maiores plataformas de comércio internacional do país, comprada, no início do ano passado, pelo BTG. Trata-se de uma área de 1,5 milhão de metros quadrados que terá, de início, capacidade para armazenar 20 mil carros ao mesmo tempo. A Sertrading, que, em 2023, teve o quinto maior faturamento entre as empresas com atuação no Estado, R$ 10 bilhões, aposta firme na continuidade do Espírito Santo como uma das principais portas de entrada e saída do comércio internacional brasileiro, mesmo depois da reforma tributária.

A vinda de Esteves à inauguração tem o objetivo de mostrar a importância do Estado para o ecossistema da Sertrading, mas a visita dele ao Espírito Santo tem objetivos um pouco maiores. Estão previstas, para a tarde de quarta (o evento de Cariacica será pela manhã), rodadas de conversas do banqueiro com investidores graúdos do banco em solo capixaba e com eventuais parceiros em novos projetos. Ele está de olho em algo específico? "É completamente agnóstico. Está sempre atento às boas oportunidades", assinalou um executivo que acompanha de perto a formatação da agenda.

O BTG é dono da Sertrading, que, embora pouco conhecida fora das rodas do comércio internacional, já possui, como dito acima, um dos maiores faturamentos entre as empresas com atuação no Espírito Santo. O banco também fez investimentos bilionários em três termelétricas que possuía no Estado - uma em Viana e duas em Linhares -, vendidas, no final do ano passado, para a Eneva por alguns bilhões de reais. Além disso, os fundos imobiliários da instituição têm investimentos em galpões logísticos do Estado.

Esteves tem interesses de sobra no Espírito Santo.

