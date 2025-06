Leilão da Cesan: gigantes da Europa e do Brasil apresentam proposta

GS Inima, Acciona e Aegea apresentaram proposta para assumirem as duas Parcerias Público-Privadas (PPPs) da Cesan para o tratamento de esgoto de 43 cidades do Espírito Santo, entre eles Vitória, ao longo de 30 anos. O prazo de entrega acabou nesta sexta-feira (06) e o leilão será no próximo dia 17, na B3. Trata-se de um negócio global de R$ 7 bilhões.