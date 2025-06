Exportação de petróleo por Vitória: companhia tem pré-contrato com a Petrobras e conversa com a Shell

Área, em Praia Mole, que vai receber terminal de petróleo. Crédito: Divulgação/Blue Terminals

A Blue Terminals, do Grupo Zmax, está com o pé firme no acelerador para tirar do papel, o quanto antes, o Terminal de Granéis Líquidos (TGL) Praia Mole, na Ponta de Tubarão. Com um investimento inicial de R$ 340 milhões, a ideia é utilizar a área, que faz parte do complexo da Vports, para, em princípio, exportar petróleo. No local, serão feitas as chamadas operações ship-to-ship (do navio que vem das áreas de produção para as gigantescas embarcações que levam o óleo mundo afora). A empresa trabalha em três frentes fundamentais: licenciamento ambiental, fechamento do contrato com a Vports (ainda em negociação) e captação de clientes. As três andam bem.

Do ponto de vista comercial, a empresa tem um memorando de entendimentos (MoU), espécie de pré-contrato, assinado com a Petrobras e está conversando com a Shell. As duas respondem por mais de 70% da indústria brasileira de petróleo. As companhias estão em busca de estruturas para escoar a produção, que será majoritariamente exportada. Trata-se de um gigantesco mercado que ainda tem muita margem de expansão. Hoje, o Brasil produz cerca de 3,5 milhões de barris de óleo por dia. Até 2030, serão 5 milhões/dia. No ano passado, o Brasil exportou 52% do que produziu, como a produção vai crescer muito acima do consumo interno, o caminho é a exportação. "Quem chegar primeiro vai beber água mais limpa", brinca um importante executivo da área.

De olho nisso, investidores estão apostando firme no Espírito Santo, terceiro maior produtor de óleo do país e próximo das regiões que mais crescem e crescerão: pré-sal das bacias de Campos e Santos. O Porto Central, em Presidente Kennedy, extremo Sul capixaba, vai começar os trabalhos em 2027 justamente com operações de petróleo. O complexo já tem acordos com Petrobras, Equinor e CNOOC. No Norte, o Porto da Imetame tem contrato com a Transpetro.

A Blue Terminals quer iniciar as suas operações até o final de 2027, com 25 metros de calado e capacidade para cerca de 100 milhões de barris por ano. Nas próximas semanas deve ser assinado o acordo com a Vports (por ora é um memorando de entendimento). O licenciamento junto ao Iema também está caminhando.

