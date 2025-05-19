Área em Praia Mole vai receber terminal para a exportação de petróleo Crédito: Divulgação

ship to ship). Até o final de 2027, o Espírito Santo deve receber um novo terminal voltado para a exportação de petróleo em uma operação ainda inédita no Espírito Santo, realizada entre navios ().

O novo terminal portuário de granéis líquidos vai ficar localizado no Porto de Praia Mole, em Vitória , em uma área da Vports (responsável pelo espaço que era administrado pela Codesa), e será operado pela Blue Terminals, empresa da Zmax Group.

O investimento para deixar a área pronta para as atividades de exportação de petróleo será de R$ 340 milhões. Até agora, segundo Bruno Fardin, diretor executivo da Blue Terminals, já foram investidos cerca de 5% do total – o equivalente a R$ 17 milhões.

Em plena atividade, a capacidade será de exportar até 100 milhões de barris de petróleo, o que equivale a 14 milhões de toneladas ao ano. Estudos estimam a criação de quatro mil empregos diretos e indiretos e por efeito induzido em função da entrada do empreendimento.

O projeto foi apresentando nesta segunda-feira (19) por representantes da empresa ao vice-governador Ricardo Ferraço e ao secretário de Estado de Desenvolvimento, Sergio Vidigal . O terminal permitirá operações entre navios de grande porte, mantendo as atividades atuais dos Portos de Tubarão e Praia Mole.

Your browser does not support the audio element. Investimento de R$ 340 milhões em terminal de petróleo vai abrir 4 mil empregos no ES

Segundo a empresa, a localização é considerada estratégica, pois já é abrigada pelo molhe (estrutura de engenharia marítima, geralmente construída com pedras ou concreto), com baixa incidência de correntes e ondas, garantindo segurança e eficiência na operação.

O diretor executivo da Blue Terminals detalhou que a infraestrutura está preparada para receber grandes navios do tipo VLCC (sigla em inglês para Very Large Crude Carrier, que significa navio transportador de petróleo bruto muito grande), que exigem grandes calados – cerca de 25 metros de profundidade.

Na operação ship to ship, um navio busca o petróleo excedente nas plataformas e leva até o futuro berço em Vitória para transferir para outra embarcação. Toda a operação dura 24 horas.

A empresa disse que os processos de licenciamento de operação e ambiental estão em curso. A expectativa é conseguir a licença prévia em agosto de 2026 para realização das obras de dragagem no canal de aproximação do berço. O início da operação é esperado para o segundo semestre de 2027.

“Estamos falando de uma infraestrutura pensada para colocar o Espírito Santo na rota global do petróleo. O Estado hoje é o terceiro maior produtor de petróleo do Brasil, mas exporta uma pequena parte do que produz. Com esse investimento, vai se consolidar no mapa da exportação de petróleo”, afirmou Bruno Fardin, diretor executivo da Blue Terminals.

A Blue Terminals já assinou um memorando de entendimento com a Vports, que é detentora da concessão do molhe de Praia Mole. A previsão é que esse novo terminal deve fazer um acréscimo em torno de 10% de movimentação de navios na área.

"O Brasil tá expandindo a sua produção de petróleo. Está caminhando para produzir 5 milhões de barris por dia. Nós temos um déficit de estrutura portuária que possa fazer a exportação desse petróleo e gás. Portanto, o investimento como esse, da ordem de R$ 340 milhões, vai gerar de impostos algo perto de R$ 230 milhões por ano. Precisamos receber com muito entusiasmo, até porque o nosso Estado é vocacionado para logística", afirma o vice-governador Ricardo Ferraço.

Christiane Menezes, Sergio Vidigal, Ricardo Ferraço, Afonso Prata, Gustavo Serrão e Bruno Fardin Crédito: Paulo Soares

ship-to-ship ainda não são realizadas no Espírito Santo, mas existem outros projetos anunciados que também devem transpor o petróleo da mesma forma. Operações do tipoainda não são realizadas no Espírito Santo, mas existem outros projetos anunciados que também devem transpor o petróleo da mesma forma. Em janeiro deste ano, a Transpetro anunciou um acordo com a Imetame para escoar petróleo com navios atracados a partir de 2028 no porto que está sendo construído em Aracruz.

Acréscimo de royalties

O novo terminal também deve gerar impactos econômicos para o Espírito Santo. A movimentação da operação ship to ship prevê pagamento de royalties adicionais. A previsão é que sejam destinados R$ 80 milhões por ano distribuídos entre Vitória (40%), Serra (30%) e Vila Velha (30%), considerando os parâmetros de volume e preço médios de 2023.

Além disso, a operação também deve gerar mais R$ 156 milhões por ano em arrecadação de impostos, principalmente federais e municipais. Em geral, o estudo feito pela empresa apontou que serão R$ 270 milhões de valor adicional para a economia capixaba na operação plena, contribuindo para o PIB.

Exportação de petróleo

Atualmente, a Blue Terminals atua no afretamento de navios para fazer a operação ship to ship. Agora, com a chegada ao Espírito Santo, vai atuar diretamente na operação do berço.

O diretor executivo disse que a expectativa é exportar petróleo do Espírito Santo principalmente para o mercado asiático. "A China é o maior importador de petróleo hoje. Mas tanto a Europa quanto a América do Norte também importam".

Fardin afirma que o petróleo a ser exportado pelo novo berço pode ser capturado de plataformas das Bacias de Campos, de Santos e Espírito Santo.

O diretor executivo lembra que até 2030 a previsão é produção de 5,3 milhões de barris de petróleo por dia, no pico. Isso significa um aumento de até 2 milhões de barris por dia até esse período. Fardin acrescenta que o país já está com a capacidade máxima de processar o petróleo nas refinarias, que atualmente é de 2 milhões de barris ao dia.